POLITIK/ROUNDUP Bundesrat gibt grünes Licht für 13 Gesetze Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 26.03.2021, 16:47 | 31 | 0 | 0 26.03.2021, 16:47 | BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesrat hat am Freitag den Weg für insgesamt 13 Gesetze frei gemacht. In seiner 1002. Sitzung stimmte er unter anderem dem Lobbyregister und dem BND-Gesetz zu, die erst am Vortag den Bundestag passiert hatten. Auch die lange umkämpfte Reform des Taxi- und Fahrdienstmarktes fand die Zustimmung des Bundesrats, außerdem eine Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts, die praktische Auswirkungen auf das Leben vieler Bürger haben wird. Die wichtigsten Beschlüsse im Einzelnen:

PERSONENBEFÖRDERUNG: Die Reform des Taxi- und Fahrdienstmarktes schafft einen Rechtsrahmen für neue Mobilitätsangebote in Städten und ländlichen Regionen, die Fahrgäste meist digital buchen können. Sie soll zum Beispiel reguläre Angebote etwa mit kleinen Bussen oder Vans ermöglichen, bei denen sich mehrere Fahrgäste einen Wagen teilen. Bisher sind sie auf der Basis von Ausnahmeregeln unterwegs. Zugleich sollen klassische Taxi-Anbieter und das öffentliche Angebot von Bus und Bahn geschützt werden. Dazu sind für neue Fahrdienst-Vermittler wie Uber Vorgaben vorgesehen, die von Kommunen gemacht werden können. BETREUUNGSRECHT I: Ehegatten können sich im Krankheitsfall bald qua Gesetz in Gesundheitsfragen zeitlich befristet gegenseitig vertreten. Die dazu bislang erforderliche Vollmacht wird dann nicht mehr nötig sein. Vielen Ehepaaren ist bislang gar nicht bewusst, dass sie sich gegenseitig eine solche Vollmacht ausstellen müssen. Die Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts sieht vor, dass sich Ehegatten ab Anfang 2023 in Gesundheitsfragen sechs Monate lang gegenseitig vertreten dürfen, wenn sich einer von ihnen krankheitsbedingt vorübergehend nicht um seine Angelegenheiten kümmern kann. BETREUUNGSRECHT II: Die Stellung unmündiger Personen gegenüber dem Vormund wird gestärkt. Die Wünsche der Betreuten sollen künftig zentraler Maßstab für das Handeln der Betreuer und die gerichtliche Aufsicht sein. Die Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts stellt klar, dass die rechtliche Betreuung in erster Linie eine Hilfe bei der Besorgung der eigenen Angelegenheiten durch eigenes selbstbestimmtes Handeln ermöglichen soll. Betreuer sollen - soweit erforderlich - nur als Stellvertreter auftreten dürfen. Ehrenamtliche Betreuer erhalten durch die Reform mehr Informationen und Kenntnisse. Dies soll auch durch eine enge Anbindung an anerkannte Betreuungsvereine geschehen.

