Aya Gold & Silver meldet Rekordergebnisse inklusive operativem Cashflow von 3,4 Millionen US-Dollar im 4. Quartal 2020

Montreal

2021 prognostiziert



Aya Gold & Silver Inc. (TSX: AYA)

Finanz- und Betriebsergebnisse für das vierte Quartal und das Jahr zum 31.

Dezember 2020.



Highlights 2020 (Stand: 31. Dezember 2020)





- Rekord-Silberproduktion von 726.319 Unzen ("oz") im Jahr 2020, ein Anstieg von61 % gegenüber 2019- Einnahmen von 13.822.709 US-Dollar im Jahr 2020, eine Steigerung von 127 %gegenüber 2019- Nettoverlust von 1.779.590 US-Dollar im Jahr 2020 verglichen mit einemNettoverlust von 576.513 US-Dollar im Jahr 2019- Die monatliche Ausbeute der Mühle stieg auf 78,9 %, wobei im Dezember 2020 677Tonnen pro Tag ("tpd") gefräst wurden- Beinahe-Abschluss einer Betriebsüberprüfung zum Erreichen der Nennkapazitätvon 700 tpd- Bohrexplorationsprogramm von 19.000 Metern ("m") im Vergleich zu einemursprünglichen Ziel von 15.000m- Start einer Machbarkeitsstudie zur Bewertung des Potenzials für eine Erhöhungder Produktionskapazität auf 2.000 Tonnen pro Tag- Abschluss einer Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von $20.016.468- Starke Liquiditätsposition von 33.291.691 US-Dollar am Jahresende im Vergleichzu 16.628.989 US-Dollar am Jahresende 2019- Stärkung der Governance und Rechenschaftspflicht mit der Ernennung eines neuenVorstandsvorsitzenden und Managements sowie der Implementierung angemessenerFinanz- und Governance-Kontrollen- Änderung des Unternehmensnamens in Aya Gold & Silver Inc.2021 Ausblick & bisheriges Jahr- Ressourcen-Update im 4. Quartal 2021 nach Erhöhung der M&I-Mineralressourcenum 340 % auf 44,4 Mio. Unzen- Prognose von 1,2 Mio. Unzen Produktion zu Cash-Kosten von 11,28 US-Dollar/ozist eine neue Bestmarke des Unternehmens- Die Arbeiten an der Machbarkeitsstudie für die 2.000-tpd-Erweiterung laufenund sollen in Q4 2021 abgeschlossen werden- Erwerb der Tijirit-Liegenschaft von Algold Resources Ltd. im Gange - einevollständig genehmigte, in naher Zukunft produzierende Anlage in Mauretanien"Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Aya-Team für seine harte Arbeit und seinkontinuierliches Engagement im Jahr 2020", sagte Benoit La Salle, Präsident undCEO. "In allen Bereichen, einschließlich des operativen Geschäfts, derExploration und der Entwicklung, gab es bedeutende Verbesserungen und sogar neueBestmarken, insbesondere im vierten Quartal, was die Voraussetzungen für einerfolgreiches Jahr 2021 schafft. Wir erwarten, im Jahr 2021 viele Meilensteine