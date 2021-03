Karlsruhe (ots) - Heute stellt dm-drogerie markt seinen "Bericht zur

Zukunftsfähigkeit" vor, einen Nachhaltigkeitsbericht, der nach den Standards der

Global Reporting Initiative (GRI) erstellt wurde.



"dm möchte durchstarten und mittelfristig eine Vorreiterrolle im Handel

einnehmen, wenn es um die Beurteilung der 'Enkeltauglichkeit' unserer

Leistungserbringung für unsere Kunden geht. Seit der Unternehmensgründung 1973

arbeiten wir kontinuierlich daran, unserer sozialen, kulturellen und

ökologischen Verantwortung auf der Basis einer zukunftsfähigen Händlerleistung

gerecht zu werden. Es war und ist nicht immer einfach, die vier Aspekte des

verantwortungsvollen Handelns in Einklang zu bringen. Und wir sind mehr denn je

davon überzeugt: Verantwortungsvolles Handeln braucht eine sorgfältig

formulierte Haltung, die die Menschen in der Arbeitsgemeinschaft bei ihrem Tun

leitet. Auf dieser Basis können wir in allen Arbeitszusammenhängen die richtigen

Entscheidungen für eine lebenswerte Zukunft treffen", erläutert Christoph

Werner, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung, die Grundsätze des Unternehmens.







einer zukunftsfähigen bzw. nachhaltigen Leistungserbringung übernommen. "Der

Hebel kann mit am wirksamsten bei der Entwicklung der eigenen dm-Markenprodukte

angesetzt werden", sagt die für das Produktmanagement verantwortliche

Geschäftsführerin. Darüber hinaus hat sie auch den ersten Nachhaltigkeitsbericht

auf den Weg gebracht, den dm "Bericht zur Zukunftsfähigkeit" genannt hat.

"Zukunftsfähigkeit schließt für uns die Nachhaltigkeit als notwendige Bedingung

mit ein, geht aber darüber hinaus. Denn wir möchten eine lebenswerte Zukunft

gestalten, indem wir unsere Handlungen nachhaltig und zugleich innovativ,

sinnhaft und überzeugend für den Menschen veranlagen - das ist Kern der

Zukunftsfähigkeit", erklärt die dm-Geschäftsführerin.



Im "Bericht zur Zukunftsfähigkeit" wird dokumentiert, welche Haltung dm einnimmt

und welche Themen und Handlungsfelder für dm von zentraler Bedeutung sind. Er

zeigt, woher dm kommt, wo dm heute steht und welchen Weg die Arbeitsgemeinschaft

dm in Zukunft konsequent weitergehen will.



Dabei sind in acht ausgewählten Handlungsfeldern mess- und überprüfbare Ziele

definiert, über deren Fortschritt dm ab sofort kontinuierlich digital berichten

wird: Von der verantwortungsvollen Sortimentsgestaltung, der bestmöglichen

Lieferkette über ein intelligentes Qualitäts- und Materialmanagement hin zu

ganzheitlichen Klimaschutzmaßnahmen und einer dialogorientierten

