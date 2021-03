goldinvest.de SKRR Exploration setzt nach ersten Erfolgen Bohrungen auf Goldprojekt Olson fort Anzeige Gastautor: GOLDINVEST.de | 26.03.2021, 17:30 | 49 | 0 26.03.2021, 17:30 | Die ersten Bohrungen sind so erfolgreich, dass SKRR schon die nächste Bohrphase plant. Die ersten Bohrungen sind so erfolgreich, dass SKRR schon die nächste Bohrphase plant. SKRR Exploration Inc. (TSXV: SKRR; FRA: B04Q) hat nach den ermutigenden Ergebnissen aus einem ersten, 18 Bohrungen umfassenden Testprogramm eine zweite Bohrkampagne auf seinem Olson Goldprojekt in Saskatchewan begonnen. Die Ergebnisse des Phase-1-Programms haben das Vorhandensein von weit verbreiteten Goldvorkommen in zahlreichen Zielgebieten des Grundstücks bestätigt, einschließlich hochgradiger Goldmineralisierungen innerhalb breiter, stark anomaler Mineralisierungsabschnitte. Insbesondere die Ergebnisse in den Gebieten Olson und Point rechtfertigen eine Weiterverfolgung in einem Phase-2-Bohrprogramm. SKRR hat während des Bohrprogramms 2020 bisher 18 Bohrlöcher und 2.981 Meter an Diamantbohrungen abgeschlossen und sieben separate Zielgebiete erprobt, einschließlich der Zonen Jena, Juba, Point, Tuscan, Siskin, Olson und Michael, die sich im zentralen Teil des Grundstücks Olson befinden. Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse der jüngsten 13 Bohrlöcher zusammen. Die analytischen Ergebnisse reichten von Spurenwerten bis hin zu breiten, hochgradigen Abschnitten. Das Grundstück Olson erstreckt sich über 5.038 ha innerhalb des Trans-Hudson-Korridors, 100 km östlich von La Ronge, Saskatchewan, und 80 km südlich der Goldoperation Seabee von SSR Mining. Gemäß den Bedingungen des Optionsabkommens mit Eagle Plains Resources Ltd. ("Eagle Plains") kann SKRR eine Beteiligung von bis zu 75 % am Grundstück Olson erwerben.

Abbildung 1: Zusammenfassung der Bohrergebnisse auf dem Olson Goldprojekt. Zusammenfassung des Projekts Olson Das Projekt Olson beherbergt regional geschertes, stark verformtes metavulkanisches und angrenzendes Intrusivgestein, das als aussichtsreich für eine orogene Goldmineralisierung gilt. Das Olson-Projektgebiet beherbergt 29 Mineralvorkommen, die durch historische geologische Kartierungen, Schürfungen, Schürfgräben und 4700 m Diamantbohrungen definiert wurden. Historische Bohrungen bei Olson Lake durchschnitten 7,5 m mit einem Gehalt von 2,07 g/t Au, einschließlich 13,00 g/t Au auf 0,65 m, und beim Kalix-Vorkommen wurden Schürfproben mit bis zu 105,52 g/t Au entnommen. Das Projekt gilt als deutlich unterexploriert, wobei die bekannten Goldvorkommen in der Tiefe und entlang des Streichens offen sind. Die Ergebnisse sind historischer Natur und wurden von Eagle Plains/SKRR nicht bestätigt, werden jedoch als zuverlässig angesehen und bilden eine Grundlage für die laufenden Arbeiten.

