Innoviz startet revolutionäre Automotive Perception Platform, um die Produktion von autonomen Fahrzeugen großer Automobilhersteller zu beschleunigen

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Innoviz liefert jetzt seine Automotive

Perception Platform, InnovizAPP, an wichtige Automobilkunden weltweit zur

Evaluierung aus und erweitert damit den Zugang zu kritischer Technologie für den

Aufbau und das Testen autonomer Fahrsysteme



Innoviz Technologies (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3109359-1&h=810459525&

u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3109359-1%26h%3D35

20140635%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finnoviz.tech%252F%26a%3DInnoviz%2BTechnologie

s&a=Innoviz+Technologies) , Ltd, ein führender Anbieter von hochleistungsfähigen

Solid-State-LiDAR-Sensoren und Wahrnehmungssoftware, gab heute die

Veröffentlichung seiner mit Spannung erwarteten Automotive Perception Platform -

InnovizAPP für die Automobilindustrie bekannt. InnovizAPP ist die

fortschrittliche Wahrnehmungsplattform des Unternehmens. Sie umfasst Hardware

und Software in Automobilqualität, die es autonomen Fahrzeugen (AVs) ermöglicht,

Objekte zu identifizieren und zu klassifizieren. Innoviz liefert die InnovizAPP

bereits an ausgewählte Automobilhersteller und hilft ihnen, die Zeitpläne für

AV-Programme für Verbraucher weltweit zu beschleunigen.





Seite 2 ► Seite 1 von 5

InnovizAPP basiert auf der fortschrittlichen Perception Software von Innoviz,die die reichhaltigen Daten der LiDAR-Sensoren von Innoviz in Verbindung mitproprietären KI-Algorithmen nutzt, um die Punktwolke zu analysieren und dieGeschwindigkeit eines Objekts mit hoher Präzision zu schätzen. Die Software kannObjekte in jeder 3D-Fahrszene in bis zu 250 Metern Entfernung genau erkennen undklassifizieren, einschließlich Autos, Lastwagen, Motorräder, Fußgänger und mehr.Es führt auch Wahrnehmungsalgorithmen in Echtzeit aus, die Pixel alskollisionsrelevant oder nicht kollisionsrelevant erkennen und klassifizieren.Die InnovizAPP-Hardware bietet ein Referenzdesign in Automobilqualität, das aufkostengünstigen Komponenten in Automobilqualität basiert. Es wird an bestehendeFahrzeugsysteme angeschlossen und ermöglicht Echtzeit-Wahrnehmung in einereinfachen Plug-and-Play-Weise, so dass Automobilhersteller testen und lernenkönnen, wie sie ihre eigenen autonomen Fahrsysteme aufbauen können."InnovizAPP ist ein echter technologischer Durchbruch und bietet einenanpassungsfähigen Chip und eine Plattform in Automobilqualität, die inbestehende Fahrzeuge eingebaut werden können", sagte Omer Keilaf, CEO undMitbegründer von Innoviz . "Wir haben sie auf Wunsch großer Automobilherstellerentwickelt, und unsere Kunden in Asien, Europa und Nordamerika optimierenbereits ihre AV-Programme mit dieser Plattform, die sich schnell zumGoldstandard für die Kundenvalidierung entwickelt."