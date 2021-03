Mary Kay Europa beendet 2020 mit Rekordzahl renommierter Auszeichnungen in den Bereichen Business Excellence, Unternehmertum, Stärkung von Frauen, Nachhaltigkeit und unternehmerische Gesellschaftsverantwortung

Mary Kay Region Europa hat die Jahresendergebnisse für 2020 veröffentlicht – ein Jahr, in dem bei der Anzahl der Auszeichnungen, die die Märkte für ihre Arbeit in verschiedenen Bereichen erhalten haben, Rekorde verzeichnet wurden. Die Region Europa von Mary Kay erhielt mehr als 80 renommierte Auszeichnungen in den Kategorien Business, Unternehmensbürgerschaft, Führungsqualitäten und Nachhaltigkeit von verschiedenen angesehenen Unternehmen und Publikationen sowie viele eindrucksvolle Produktauszeichnungen für die Kategorien Kosmetik, Färbung und Düfte bei Mary Kay. Mit den Auszeichnungen werden die unbeirrt verfolgten Unternehmenswerte von Mary Kay und das Engagement des Unternehmens für die Prinzipien gewürdigt, die von der legendären Gründerin der Marke Mary Kay Ash formuliert wurden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210326005387/de/