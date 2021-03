À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIÉTÉ



Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le 28 avril 2021 à 11 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :



De la compétence de l’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une Assemblée Générale Ordinaire



- Lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration, incluant le rapport sur la gestion du groupe et constatation que six conventions visées par l’article L.441-7 de la loi modifiée du 10 août 1915 ont été conclues au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;



- Lecture du rapport du réviseur d’entreprises agréé sur les comptes annuels 2020, les états financiers consolidés du groupe et sur l’exécution de sa mission ;



- Confirmation de la décision prise par le Conseil d’Administration en date du 28 août 2020 concernant la distribution et mise en paiement d’un dividende exceptionnel d’un montant total d’EUR 22.907.916 ;



- Approbation des comptes statutaires au 31 décembre 2020 ;



- Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2020 ;



- Affectation du résultat de l’exercice statutaire au 31 décembre 2020 ;



- Décharge aux administrateurs pour leur gestion au titre de l’exercice 2020 ;



- Nomination d’un nouvel administrateur ;



- Rémunération des administrateurs ;



- Quitus au réviseur d’entreprises agréé pour sa mission au titre de l’exercice 2020 ;



- Renouvellement du mandat du réviseur d’entreprises agréé ;



- Pouvoirs pour formalités.



De la compétence de l’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une Assemblée Générale Extraordinaire



- Refonte des statuts sans modification de ses caractéristiques essentielles afin notamment de tenir compte des modifications de la loi modifiée du 10 août 1915 ;



- Pouvoirs pour formalités.



Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer aux Assemblées Générales, de s’y faire représenter par procuration ou d’y voter par correspondance.



Considérant la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés, pris en raison de la pandémie mondiale du « Coronavirus », les actionnaires sont informés que la présente Assemblée sera tenue sans réunion physique. Par conséquent, la participation en personne ne sera pas possible et tous les actionnaires sont invités à participer à la présente Assemblée et d’exercer leurs droits exclusivement en votant par correspondance ou en donnant procuration ou par mandataire désigné.

