Ein solcher Kursgewinn lässt die Chartanalysten in Jubelstürme ausbrechen. Denn dieses Plus beschert der Aktie einen neuen wichtigen Hochpunkt. So generiert der Titel ein neues Monatshoch. Im Chart waren bisher 25,28 EUR dieser markante Wendepunkt. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, hilft aktuell die 200-Tage-Linie. Da dieser Indikator bei 18,88 EUR notiert und dadurch Hoffnungen auf weiter steigende Kurse macht. Nordex liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass die Kursfantasie in Aufwärtstrends quasi unbegrenzt ist.

Zum bevorstehenden Lockdown-Ende: Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport mit welchen Aktien Sie Ihr Depot auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken.