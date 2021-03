Mike Schilling als ZVDH-Vizepräsident im Amt bestätigt

Köln (ots) - Mike Schilling (50) wurde anlässlich der Delegiertenversammlung am26. März als Vizepräsident des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks(ZVDH) wiedergewählt. Schilling konnte 82,8 % aller Delegiertenstimmen auf sichvereinigen. Die Mitglieder des ZVDH-Präsidiums werden alle drei Jahre neugewählt. Mike Schilling ist Dachdeckermeister, verheiratet, Vater zweier Kinderund seit 2007 alleiniger Geschäftsführer der Firma Gabur GmbH, einDachdeckerbetrieb mit über 30 Mitarbeitern in Grünkraut (Landkreis Ravensburg,Baden-Württemberg). Schilling ist bereits seit vielen Jahren in verschiedenenEhrenämtern im Dachdeckerhandwerk tätig, engagiert sich aber auch beispielsweisein kulturellen Einrichtungen und Sportvereinen.Als wiedergewählter ZVDH-Vizepräsident ist er für die Bereiche Berufsbildung undBetriebswirtschaft zuständig. "Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mirdurch die Wiederwahl ausgesprochen wurde. Mit ganzer Kraft und vielen neuenIdeen werde ich die Arbeit angehen. Dabei ist mir wichtig, nah an der Praxis zubleiben und die Dinge nicht unnötig komplizierter machen, als sie sind.Netzwerken, sich austauschen und offen sein für Neues liegt mir dabei besondersam Herzen", sagt Mike Schilling.Bild ZVDH-Vizepräsident Mike Schilling zum Download (Quelle: ZVDH)http://bit.ly/Mike-SchillingPressekontakt:DEUTSCHES DACHDECKERHANDWERKZentralverbandClaudia BüttnerBereichsleiterin PresseZentralverband des Deutschen DachdeckerhandwerksFritz-Reuter-Str. 1 // 50968 KölnTel. 0221-398038-12Fax 0221-398038-512E-Mail mailto:cbuettner@dachdecker.dehttp://www.dachdecker.de // http://www.dachdeckerdeinberuf.deNeu! Unser Podcast - Einfach mal reinhören:https://bit.ly/ZVDH-PodcastWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/115513/4875000OTS: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks ZVDH