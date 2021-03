Nach wie vor ist die große Frage: was passiert zum Quartalende an der Wall Street? Findet das große "Rebalancing" statt - oder ist das bereits weitgehend abgearbeitet? Eine neue Theorie besagt: am Montag werden..

Nach wie vor ist die große Frage: was passiert zum Quartalende an der Wall Street? Findet das große "Rebalancing" statt - oder ist das bereits weitgehend abgearbeitet? Eine neue Theorie besagt: am Montag werden Quant-basierte Modelle in großem Umfang Aktien kaufen. Nun ist der Montag an der Wall Street nicht selten von Optimismus geprägt - und ein wichtiger Faktor über das Wochenende könnte auch die andauernde Blockade des Suez Kanals sein. Heute dämpften die etwas niedrigeren PCE-Verbraucherpreise etwas die Sorgen vor Inflation, aber am kommenden Freitag stehen die US-Arbeitsmarktdaten an, auf die die Märkte nicht unmittelbar reagieren können aufgrund des Karfreitag-Feiertags. Die Flüsterschätzungen sind hoch..

Das Video "Geht es am Montag stark nach oben?" sehen Sie hier..