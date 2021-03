O'Neil Capital Management gibt Veräußerung von Investor's Business Daily bekannt

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Erlöse werden Forschung und Entwicklung ankurbeln

und das globale Vermögensverwaltungsgeschäft ausbauen



O'Neil Capital Management (OCM) hat heute bekannt gegeben, dass es eine

Vereinbarung zur Veräußerung seiner Beteiligung an der Zeitung Investor's

Business Daily (IBD) an News Corp. getroffen hat. Die behördliche Genehmigung

für den Verkauf steht noch aus.



IBD(TM) wurde 1984 im kalifornischen Los Angeles von William J. O'Neil

gegründet, einem legendären Investor, der die CAN SLIM(TM)-Investitionsmethode

geprägt hat. Im Zuge der Gründung der IBD präsentierte O'Neil der Öffentlichkeit

bahnbrechende Analysen und datengesteuerte Aktieninformationen, die in anderen

Finanzmedien nicht zu finden waren. Die IBD wurde zunächst als Tageszeitung

gegründet und fungiert heute in erster Linie als digitaler Dienstleister, der in

den letzten Jahren ein zweistelliges Wachstum beim Umsatz mit digitalen

Abonnements verzeichnet hat. Zu den Serviceangeboten gehören derzeit

Investors.com, MarketSmith(TM), Leaderboard(TM), Swing Trader(TM), IBD Live(TM),

Investmentpodcasts sowie eine wöchentliche Printausgabe.







Chief Executive Officer W. Scott O'Neil. "Ich glaube, dass die Analyse- und

Forschungskapazitäten von IBD für Privatanleger branchenführend sind. Die IBD

verfügt über eine gesunde Umsatzrendite und einen wachsenden Abonnentenstamm.

Dies ist das Ergebnis unternehmerischer Strategien, mit denen die sich wandelnde

Landschaft der Investment-, Medien- und Fintech-Marktplätze genutzt werden soll.

Wir sind davon überzeugt, dass diese Transaktion beiden Unternehmen zugute

kommen wird, wenn wir die einzigartigen technischen und analytischen Funktionen

der IBD mit dem bereits beeindruckenden Portfolio an Medienangeboten von News

Corp kombinieren."



OCM wird den Erlös aus dem IBD-Verkauf wieder in die verbleibenden

Tochtergesellschaften investieren. Ein Unternehmen wie die IBD steht nicht sehr

oft zum Verkauf und wir waren in der sehr glücklichen finanziellen Lage, nicht

verkaufen zu müssen. Die Veräußerung der IBD wird es uns jedoch ermöglichen,

beträchtliches Kapital in mehrere "visionäre" Initiativen zu investieren, die

für das zukünftige Wachstum unseres Unternehmens sowohl in den USA als auch im

Ausland von entscheidender Bedeutung sind", erklärte Steven Birch, Chief

Investment Officer von OCM. "Wir sind besonders daran interessiert, neue

Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Zusammenhang mit unseren algorithmischen

Anlagestrategien zu beschleunigen. Wir verlassen den Endverbrauchermarkt in den

USA und freuen wir uns auf das Wachstum unseres nationalen und internationalen Seite 2 ► Seite 1 von 4



