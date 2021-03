Nanorepro? Aktie kaufen oder doch einen “Geheimtipp”?

Liebe Leser, was passiert in Sachen Crash-Prognosen bei Goldman Sachs, wie steht es um Test-Aktien im Bereich Covid wie beispielsweise Nanorepro, was muss man zur Volatilität wissen, wie funktioniert Value at risk und wie handeln gerade die Akteure in den Fondsgesellschaften – professionelle Antworten auf wichtige Fragen haben wir für Euch.

*Zu Ostern haben wir uns eine kleine Überraschung für unsere Leser überlegt. Wer unseren Börsendienst testen möchte, erhält mit dem Code “dax15000″ 20 Prozent auf die Bestellung*

Und weil wir mit Stefan Riße jemand an der Hand haben, der aktiv tradet, 35 Jahre Börsenerfahrung hat und bei einer großen Fondsgesellschaft tätig ist – die einen der besten Fonds in ganz Europa (den Stefan auch bespricht) vorzeigen kann, haben Daniel und Stefan einmal mehr die Märkte besprochen und genau diese Fragen auseinander genommen. Diesmal in einem interaktiven Audio-Format, 30 Minuten lang als kleines „Spezial“ für Euch.

Wo bekommt Ihr all das Plus natürlich die frischen Trades in unseren Depots / Turbo-Dienst und Optionsscheinportfolio? Hier bei uns im Börsendienst. Hier entlang…