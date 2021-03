USD/JPY zündet die nächste Raketenstufe

Leser des Target-Trend-CFD konnten sich gestern Mittag um genau 12:51 Uhr (MEZ) über einen realisierten Gewinn in Höhe von 663,61 Euro freuen. Denn genau zu diesem Zeitpunkt erreichte der USD/JPY ein neues Trendhoch ....

Schauen wir uns dazu noch einmal den Chart aus den regelmäßigen Analysen des Target-Trend-Spezial an, der Basis für die Long-Positionierungen war:

Leser des Target-Trend-CFD konnten sich gestern Mittag um genau 12:51 Uhr (MEZ) über einen realisierten Gewinn in Höhe von 663,61 Euro freuen. Denn genau zu diesem Zeitpunkt erreichte der USD/JPY ein neues Trendhoch und bei 109,7 Yen den Take-Profit einer verbliebenen Long-Position, über die auch in der Börse-Intern vom 19. März zu lesen war. Der Trade wurde daher automatisiert beendet und der angepeilte Ertrag „eingetütet“.

In der Börse-Intern vom 19. März war dazu zu lesen, dass der USD/JPY „womöglich gerade nur am oberen Ende eines Abwärtstrendkanals“ pausiert (rot im Chart). Und weiter: „Setzt sich die Dollar-Stärke fort, wovon wohl auszugehen ist, so sind auch noch Kursziele von 112 oder 114 Yen drin.“

Inzwischen hat sich die Dollar-Stärke fortgesetzt, so dass der Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal gelungen ist, und das sogar recht dynamisch. Doch bei 109,7765 Yen liegt eine ehemalige horizontale Unterstützung (dicke grüne Linie), die auch schon einige Male als Widerstand fungierte, zuletzt insbesondere bei dem Spike vom Juni 2020.

Reicht die Kraft auch für den nächsten wichtigen Widerstand?

Und daher hatten wir knapp unterhalb dieser Marke bereits bei Eröffnung des Long-Trades den Take-Profit platziert. Denn man muss damit rechnen, dass sich der Kurs an dieser Marke schwer tut. Insbesondere auch, weil der Kursanstieg seit dem Tief von Anfang 2021 sehr dynamisch erfolgt ist und dann meist die Kraft nicht reicht, um Marken mit einer hohen Relevanz gleich im ersten Anlauf zu überwinden. Bei genauerer Betrachtung (siehe folgender Chart) erkennt man auch, dass der Kurs gestern tatsächlich zunächst an dieser Hürde gescheitert ist.

Nun hat der Wechselkurs allerdings an der Abwärtstrendkanallinie bereits eine kleine Pause eingelegt. Und mit dem dynamischen Ausbruch aus dem Trendkanal hat er ein klar bullishes Signal für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung gesendet. Womöglich haben die Bullen mit der kleinen Konsolidierung bereits genügend Kraft für einen Anstieg auch über die horizontale Linie gesammelt.