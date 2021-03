China hat seine Wirtschaft binnen Jahresfrist trotz Pandemie weiter ankurbeln können. Der Aufschwung spiegelt sich in den chinesischen Aktienindizes wider. Diese Chancen und Gefahren sollten Anleger beachten.

Der Shanghai Stock Exchange Composite Index ist wohl der wichtigste Aktienindex in China. Er ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Kursindex und umfasst alle rund 1.500 an der Schanghaier Börse gelisteten Aktiengesellschaften. In den vergangenen zwölf Monaten konnte der chinesische Vorzeige-Index, um gut 20 Prozent zulegen.

Ein Blick lohnt sich auch auf den führenden Aktienindex in Hongkong: Der xiaHang Seng Index ist einer der wichtigsten Asien-Kapitalmarktbarometer. Unter den 50 größten Unternehmen tummeln sich Werte, die es immer mehr in die Portfolios deutscher Anleger schaffen – wie der Facebook-Rivale Tencent, der Smartphone-Hersteller Xiaomi oder der chinesische Automobil- und Motorradhersteller Geely. Die Aktien der drei Unternehmen sind trotz der pandemischen Last kräftig gestiegen: Während Xiaomi auf das Jahr gerechnet seinen Aktienkurs mehr als verdoppelte, zogen die Kurse von Tencent um circa 47 und Geely um rund 60 Prozent an.