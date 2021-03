Dieses Jahr ist natürlich der absolute Wahnsinn für NanoRepro. Man konnte bereits mit den Tests für den vorderen Nasenabstrich für Furore sorgen und Rekordumsätze für dieses Jahr generieren. Nun kommt auch noch in naher Zukunft der Spucktest, der es der gesamten Gesellschaft noch einfacher machen dürfte, sich selbst zu testen und für Sicherheit zu sorgen.

Geniale Aussichten also für das Unternehmen NanoRepro mitsamt seiner Aktie. Auch heute konnte die Aktie des Herstellers von Schnelldiagnostika wieder Gas geben und geht mit einem satten Plus in das letzte Wochenende vor Ostern. Gegenüber dem Vortag konnte man heute nochmal um 1,27 Prozent zulegen und steht somit mit einem Plus von 0,20 Euro bei satten 15,90 Euro!

