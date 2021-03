Spahn stellt sich via Internet Bürgerfragen rund um Corona Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 27.03.2021, 10:18 | 51 | 0 | 0 27.03.2021, 10:18 | BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stellt sich am Samstag (14:00 Uhr) via Internet den Fragen von Bürgern und Bürgerinnen zur Impfsituation, Schnelltests und anderen Themen rund um die Corona-Pandemie. Der Livestream wird auf der Seite www.zusammengegencorona.de übertragen. Befragt werden können neben Spahn auch der Chef des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, der Präsident des für Impfstoffe zuständigen Paul Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, der Präsident des Bundesinstituts für Arzneimittel, Karl Broich sowie der Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens. Mit dabei ist auch die Tübinger Notärztin Lisa Federle. Sie gilt als treibende Kraft des Modellversuchs in der baden-württembergischen Stadt - mit Öffnungsschritten und verstärkten Tests. Fragen können vorab auf der Homepage über ein Online-Formular eingegeben werden. Wer sein Anliegen live ins Gespräch einbringen möchte, kann seinen Namen mit Telefonnummer und E-Mailadresse ergänzen./hme/DP/zb





