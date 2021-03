IBM profitierte am gestrigen Freitag (26.03.) von der exzellenten Stimmung innerhalb des Sektors und attackierte den zentralen Widerstandsbereich.

IBM profitierte am gestrigen Freitag (26.03.) von der exzellenten Stimmung innerhalb des Sektors und attackierte den zentralen Widerstandsbereich. Noch steht der Ausbruch auf tönernen Füßen, doch der Anfang ist mit der Ausbildung eines neuen 52-Wochen-Hochs gemacht.

Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 17.03. hat sich die charttechnische Lage der Aktie deutlich aufgehellt.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Auch dieser Widerstand wurde von der Aktie kürzlich geentert. Aktuell „tastet“ sich IBM in Richtung 130 US-Dollar vor. Nun gilt es! Ein erfolgreicher Ausbruch über die 130 US-Dollar würde der Aktie weiteres Kurspotential auf der Oberseite eröffnen. In diesem Fall würde der Bereich von 135,8 US-Dollar warten. Das Chartbild hat sich in den letzten Tagen deutlich aufgehellt, doch der Vorstoß wirkt noch etwas fragil und lässt noch Durchschlagskraft vermissen. Insofern wird es spannend, zu beobachten, ob IBM der Ausbruch über die 130er Marke doch noch gelingen wird. Möglicherweise kommt dann auch Zug in die Angelegenheit. Rücksetzer sollten sich im besten auf 124+ US-Dollar und damit auf die Oberseite der ehemaligen Handelsspanne begrenzen. Darunter sollte es nicht gehen, anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden.“

In der Folgezeit stellte die Aktie mit dem Ausbruch über die 130er Marke die Weichen für eine Attacke in Richtung des bis dahin gültigen 52-Wochen-Hochs bei 135,8 US-Dollar. IBM ging am Freitag mit 136,3 US-Dollar aus dem Handel und generierte damit ein frisches Kaufsignal.

Die nächsten Tage werden zeigen müssen, ob dieses Kaufsignal Wirkung entfalten kann. Im besten Fall kann sich IBM vom Ausbruchsniveau lösen. Aus charttechnischer Sicht würde allerdings bereits im Bereich von 140 US-Dollar der nächste wichtige Widerstand warten. Eine Ausdehnung der Bewegung über die 140 US-Dollar hinausgehend, käme einer wichtigen Weichenstellung gleich. Auf der Unterseite sollte es nun idealerweise nicht mehr unter die 130 US-Dollar gehen.