Unsere letzte Kommentierung zu Halliburton überschrieben wir am 10.03. mit „Aktie erreicht Widerstand“.

Damals hieß es unter anderem „[…]In der Folgezeit ging es im wahrsten Sinne des Wortes hoch her. Die thematisierte OPEC+ Videokonferenz brachte für den Ölmarkt positive Impulse. Brent C.O. kratzte im Nachgang an der Marke von 70 US-Dollar, musste zuletzt aber ein wenig nachgeben. Ganz ähnlich erging es der Aktie des Ölproduzenten Halliburton. Halliburton nutzte zunächst den Schwung und überwand die Widerstandszone 22,2 / 22,7 US-Dollar. Der Vorstoß entwickelte ansprechende Bewegungsdynamik, sodass die zuletzt thematisierte Zielzone um 25 US-Dollar rasch erreicht werden konnten. Dieser Widerstand war für den ersten Anlauf allerdings eine zu hohe Hürde. Halliburton scheiterte und kommt nun etwas zurück. Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal, wenn sich der Rücksetzer oberhalb von 22,2 US-Dollar abspielen würde. Auch ein Rücklauf auf 20,0 US-Dollar wäre unter bullischen Aspekten noch zu tolerieren, doch darunter sollte es dann nicht mehr gehen, anderenfalls wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich. Auf der Oberseite ist die Aufgabenstellung klar definiert: Die Aktie muss über die Marke von 25,0 US-Dollar, um der Aufwärtsbewegung frische Impulse zu verleihen…“



In den letzten Handelstagen musste die Aktie kräftig Federn lassen. Zunächst scheiterten mehrere Versuche, den Widerstandsbereich um 25 US-Dollar zu überwinden. Halliburton drehte schließlich ab und erreichte schnurstracks den Unterstützungsbereich von 20,0 US-Dollar.

Im Bereich von 20,0 US-Dollar setzte schließlich eine Gegenbewegung ein, die die Aktie zuletzt wieder in den Bereich von 22 US-Dollar führte. Im Bereich von 22,2 US-Dollar liegt das Niveau des markanten Zwischenhochs aus dem Januar dieses Jahres. Aus charttechnischer Sicht muss es nun das erklärte Ziel der Aktie sein, diese Hürde zu überwinden, um sich so den Weg in Richtung 25,0 US-Dollar freizukämpfen. Auf der Unterseite sollten Rücksetzer idealerweise auf 20,0 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden.

Das Handelsgeschehen am Ölmarkt wurde zuletzt von der Blockade des Suez-Kanals bestimmt. Der Einfluss auf die Preisgestaltung dürfte allenfalls begrenzt bleiben. Zuletzt ging man bereits wieder zur Tagesordnung über…