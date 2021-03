Allles eine Frage der Geduld. Und jetzt die Entscheidung über den Marktzulassungsantrag in der Kurzsedierung in Europa im ersten Halbjahr 2021 erwartet; Nach der Stellungnahme des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP; Committee for Medicinal Products for Human Use) wuchs die Erwartung – und heute am 27.03.2021 13:43 Uhr der weiße Rauch:

Paion „...gibt heute bekannt, dass die Europäische Kommission (EC) Byfavo(R) (Remimazolam) für die prozedurale Sedierung (Kurzsedierung) von erwachsenen Patienten zugelassen hat. Byfavo(R) ist ein ultrakurz wirksames, intravenöses Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum.“

Und Dr. Jim Phillips, Vorstandsvorsitzender der PAION AG, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, dass die Europäische Kommission Byfavo(R) zugelassen hat und danken allen medizinischen Fachkräften, Patienten und Partnern, die an der Entwicklung von Remimazolam beteiligt waren. Diese Zulassung markiert einen der wichtigsten Schritte auf dem Weg von PAION zu einem Spezialpharmaunternehmen, das neuartige Produkte für die Anästhesie und Intensivmedizin in Krankenhäuser bringt. Wir freuen uns darauf, mit unseren kürzlich erworbenen Produkten GIAPREZA(R) und XERAVA(R) ab der zweiten Jahreshälfte 2021 drei Produkte zeitlich versetzt in ausgewählten europäischen Ländern einzuführen. Wir schätzen das jährliche Spitzenumsatzpotenzial in der Kurzsedierung in Europa derzeit auf etwa EUR 50 Mio. bis EUR 60 Mio.“

Nel mit Folgeauftrag von Iwatani und Ammoniak Kooperation mit Haldor Topsoe. Das waren die 2 wichtigsten der 5 Meldungen in den letzten 48 Stunden.

Schaeffler setzt verstärkt auf E-Mobility

Steinhoff einigt sich mit Conservatorium Holdings und Wiese Firmen endgültig. Nächster Schritt zum grossen Ziel vollzogen.

Fraport holt sich günstig Geld – für die wirtschaftliche Situation ist das den Eigentümern geschuldet

zooplus will weiter wachsen. Pläne bis 2025 sich im Umsatz zu verdoppeln.

Während der Aktienkurs seit der eigentlich angekündigten und zu erwartenden Kapitalerhöhung vom 19.03.2021 ins Trudeln geraten ist, sollte der heute gemeldete Erfolg wieder etwas mehr Zuversicht in den Aktienkurs bringen. Zumindest hat der Vorstand alles so abgeliefert, wie er es versprochen hat.