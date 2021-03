Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

MAN will Werk in Steyr an Ex-Magna-Chef verkaufen Der Der zum Volkswagen-Konzern gehörende Nutzfahrzeughersteller MAN will sein Werk im österreichischen Steyr an den Investor Siegfried Wolf verkaufen. Wolfs Angebot sei das "einzige mit industrieller Logik", sagte MAN-Chef Andreas Tostmann am …