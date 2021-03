Der Aktienkurs des kanadischen Bergbaukonzerns Lundin Mining bestach bis vor kurzem noch durch eine robuste Entwicklung.

Eine Doppeltop-Formation, die im Februar und März im Bereich von 15+ CAD ausgebildet wurde, leitete schließlich eine Korrektur ein. Das Unterschreiten des Zwischentiefs dieser Formation (der Bereich 14 CAD) initiierte noch einmal einen kräftigen Rücksetzer. Mit dem Bereich von 12 CAD lief die Aktie zwischenzeitlich ein wichtiges Kursniveau an. Bevor wir uns den charttechnischen Aspekten zuwenden noch ein Blick auf die von Lundin Mining im Februar veröffentlichten Finanzergebnisse für 2020.

Der Konzern konnte den Umsatz in 2020 gegenüber 2019 leicht steigern. Lundin Mining wies den Umsatz in 2020 mit 2,041 Mrd. US-Dollar aus, nach 1,892 Mrd. US-Dollar in 2019. Der Nettogewinn blieb mit 189,1 Mio. US-Dollar annähernd gleich (189,2 Mio. US-Dollar in 2019). Das bereinigte EBITDA konnte in 2020 hingegen deutlich auf 856,9 Mio. US-Dollar gesteigert werden; nach 705,7 Mio. US-Dollar in 2019.

Das Chartbild hat sich in den letzten Tagen deutlich eingetrübt. Mit dem Rutsch unter die 14 CAD geriet die Aktie noch einmal Druck, durchbrach ihren steilen Aufwärtstrend und fand sich schließlich im Unterstützungsbereich 12,4 / 12,0 CAD wieder. Aktuell läuft ein erster zaghafter Erholungsversuch. Um dieser Erholung weitere Relevanz zu verleihen, muss die Aktie zunächst zurück über die 14,0 CAD. Auf der Unterseite darf es hingegen nicht unter die Marke von 12,0 CAD gehen. Sollte es darunter gehen, stünde mit dem Bereich von 11,3 CAD die nächste potentielle Unterstützung parat.