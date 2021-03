Die Aktie des US-Ölgiganten steht vielleicht sinnbildlich für das Comeback der Ölwerte in den letzten Monaten.

Noch Ende Oktober des vergangenen Jahres sah es so aus, dass die Aktie unter die 30 US-Dollar abtauchen würde. Es hätte wohl auch nicht wirklich überrascht, lief Exxon Mobil zum damaligen Zeitpunkt doch mit großer Vehemenz in Richtung des vorherigen März-Tiefs… Doch just in dem Moment, als es darauf ankam, kehrten die Käufer zurück.

Wie auf Schienen gestaltete sich die Erholung in den letzten Wochen. Mit jedem geenterten Widerstand manifestierte sich das Comeback-Szenario. Insbesondere der Sprung über die 44,5 US-Dollar und der anschließende erfolgreiche Test der Marke hatten richtungsweisenden Charakter.

Zwischenzeitlich konnte sich die Exxon Mobil auf über 60,0 US-Dollar vorkämpfen. Die im Ölsektor um sich greifende Konsolidierung hinterließ aber auch bei Exxon Mobil Spuren und führte die Aktie noch einmal auf das wichtige Niveau des markanten Juni-Hochs (55 US-Dollar) zurück.

Zuletzt setzte sich der Ölwert wieder in Richtung 60 US-Dollar in Bewegung. Sollte es Exxon Mobil nunmehr gelingen, die 62,5 US-Dollar (aktuelles 52-Wochen-Hoch) zu überwinden, könnte es für die Aktie weiter in Richtung 67,0 US-Dollar gehen. Hier liegt dann allerdings eine massive Widerstandszone. Auf der Unterseite gilt es, die Zone um 55 US-Dollar im Auge zu behalten. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.