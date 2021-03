SANY läutet mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Baufahrzeugen das Zeitalter des sauberen Kraftstoffs ein

Changsha, China (ots/PRNewswire) - Jedes Jahr an diesem Tag schalten Millionen

von Menschen auf der ganzen Welt zur Earth Hour die Lichter zu Hause, in

Gebäuden und auf den Straßen aus. Seit 2008 dient die "Stunde ohne Strom" als

Symbol für das Engagement für den Planeten und den Erhalt von Energie und

Umwelt. Bei SANY wird diese Verpflichtung durch die ständige Innovation von

energiesparenden und umweltfreundlichen Lösungen bei der Entwicklung unserer

Maschinen erfüllt. Zwei aktuelle Beispiele sind ein Muldenkipper und ein

Mischfahrzeug, die frisch aus SANYs intelligentem Vorzeigewerk gerollt sind und

beide mit Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie ausgestattet sind. Letzterer

ist der erste wasserstoffbetriebene Mischwagen der Welt.



Laut dem F&E-Ingenieur dieses Projekts haben

Wasserstoff-Brennstoffzellen-Baufahrzeuge fünf wichtige Vorteile. Darunter ist

die Realisierung von "Zero Pollution", bei der nur Wasser und Wärme abgeleitet

werden, ein Sprung in die grüne Zukunft der Industrie.







konkrete Schritte, insbesondere von den Herstellern.



Neben der "Zero Pollution" sind die neuen brennstoffzellenbetriebenen

Baufahrzeuge auch in diesen vier weiteren Bereichen besser als ihre

herkömmlichen Gegenstücke:



1. Lange Batterielebensdauer: Ein Satz von Wasserstoffzylindern mit einem

Fassungsvermögen von insgesamt 1.680 L sorgt für eine Fahrstrecke von mehr als

500 Kilometern und bewahrt den Fahrer vor "Kilometerfressern".



2. Mehr Leistung: Mit einem drehmomentstarken Antriebsmotor und einem

AMT-Getriebe verfügt der leistungsstarke Brennstoffzellenstapel über eine

Energieumwandlungsrate von über 50 %. Das Fahrzeug weist eine verbesserte

Beschleunigung und Steigfähigkeit auf.



3. Verbesserte Wetteranpassungsfähigkeit: Das integrierte Wärmemanagementsystem

führt eine automatische Heizung und Kühlung bei heißen und kalten

Wetterbedingungen durch, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten. 4.

Zusätzliche Sicherheitsaspekte: Funktionen wie ein Überhitzungsschutz, ein

Überstromschutz, ein Niederdruckalarm sowie eine Leckageerkennung und -kontrolle

im Wasserstoffversorgungssystem garantieren ein sorgenfreies Fahrerlebnis.



Li Tanbo, stellvertretender Geschäftsführer der Kran-Business-Unit von SANY,

sprach bei der Einführungszeremonie davon, dass SANY in eine neue Phase

eingetreten ist, in der die Entwicklung von Baumaschinen in Richtung der

Anwendung von grüner Energie und grüner, intelligenter Ausrüstungstechnologien

tendiert. SANY plant, innerhalb von fünf Jahren der größte umfassende Anbieter

von Wasserstoff-Kraftstofflösungen und die Nummer eins unter den Herstellern von

elektrischen Baufahrzeugen in China zu werden.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1474732/1.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1474733/2.jpg



Pressekontakt:



Di Wu

+86-18890074901



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/121623/4875284

OTS: Sany Group





