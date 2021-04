Die Preussag (WKN:695200) ist startbereit für die zweite Jahreshälfte. Bereits am Ergebnis der ersten Hälfte des Geschäftsjahres (beendet am 31.3.99) ist ersichtlich, daß die Umstrukturierung des Konzerns schon erste Früchte trägt. Das zukünftige Potential des Unternehmens ist erheblich. Der an der Neuorientierung des Unternehmens nicht schuldlose Geschäftsbereich Touristik und Logistik steigerte seinen Umsatz um 121%, das Vorsteuergebnis dieses Sektors konnte um 81% erhöht werden. Damit betrug der Anteil dieses Geschäftsbereiches am gesamten Umsatz schon 58%. Dieser soll allerdings noch ausgebaut werden. Im zweiten Quartal werden das Ergebnis und der Umsatz noch stärker zulegen können, da April bis Oktober die ertragsstärkste Periode der Touristiksaison ist. Außerdem werden Thomas Cook/Carlson und First als weitere Akquisitionen konsolidiert. Auch der Ertrag beim Geschäftsbereich Technologie nahm um 156% zu, was allerdings daran lag, daß der defizitäre Anlagenbau nicht mehr konsolidiert wurde. Der Rückgang des Konzernüberschusses (um 33%) erklärt sich aus deutlich höheren Zinsaufwendungen und Firmenwertabschreibungen, die im Vergleichszeitraum nicht anfielen. Der Konzernüberschuß auf das jahr hochgerechnet, wird nach Expertenmeinung bei gut 62% liegen. Für die Geschäftsjahre 1998/99 bis 2000/01 wird eine durchschnittliche Steigerung des Gewinns je Aktie von 27% vorausgesagt. Somit ergibt sich, nach dem "sum of parts"-Modell, deren Basis der Cash Flow darstellt und unter Berücksichtigung der nicht betriebsnotwendigen Vermögenswerte, ein Wert der Preussag in Höhe von 9,7 Mrd. Euro, bzw. 57,67 Euro je Aktie. Wie bereits erwähnt, ist die Umgestaltung des Portfolios für das Wachstum verantwortlich. Dieser Umbau geht mit einem atemberaubenden Tempo vonstatten. Erkennen kann man dies am folgenden Beispiel: Im Februar verhandelte man mit Babcock Borsig über den Verkauf des Anlagenbaus und Mitte Mai war die Transaktion bereits abgeschlossen. Das hat System, denn bereits seit dem Jahr 1994 trennt sich der Konzern systematisch von konjunkturabhängigen Industrie- und Rohstoffunternehmen mit niedrigen Wachstumsraten und geringen Marktanteilen. Demgegenüber expandiert man gleichzeitig in wachstumsintensive Dienstleistungssektoren, wie Touristik und Logistik. Dazu wird ein erheblicher Kapitalaufwand benötigt. Somit wurde die am Ende des Geschäftsjahres 1996/97 bestehende Nettoliquiditätsposition in Höhe von 256 Mill. Euro abgebaut. Zum Ende des Geschäftsjahres 1997/98 war der Konzern mit 511 Mill. Euro netto verschuldet. Im April diesen Jahres führte man eine Kapitalerhöhung durch und erlöste dadurch rund 594 Mill. Euro. Zusätzlich ist im Juni 99 eine Wandelanleihe mit einem Volumen von 550 Mill. Euro geplant. Den größten Anteil beim Wandel vom ehemaligen Stahlproduzenten hin zum wachstumsorientierten Touristikunternehmen hat dabei natürlich die HTU (Hapag Touristik Union), die Touristik-Holding der Preussag. Sie ist der führende vertikal integrierte Touristikkonzern in Europa. Eine hohe vertikale Integration erkaubt höhere Margen und gleichzeitig wird der Markteintritt für Mitbewerber erschwert. Bis zum Jahresende will man 100% an TUI halten. Der Preussag-Konzern besteht aus drei Unternehmensteilen, Energie und Grundstoffe-der unterteilt ist in Energie, sowie Handel und Verarbeitung, Technologie-bestehend aus dem Bereich Gebäudetechnik und Logistik und Touristik-bestehend aus Logistik und Transport/Touristik. Mit der HTU ist man der größte europäische Reiseveranstalter. Die ganze Wertschöpfungskette wird vom Unternehmen abgedeckt. Den höchsten Anteil mit 43% haben die Hotels, wobei man durch die TUI im Qualitätssegment plaziert ist. 90% aller Deutschen kennen TUI. Im zweitgrößten europäischen Markt (Großbritannien) ist man durch Thomas Cook/Carlson sehr gut positioniert. An zweiter Stelle steht mit 35% der Flug-Bereich. Mit einem Marktanteil von 20% ist die Hapag-Lloyd in Deutschland die drittgrößte Charterfluggesellschaft. Besonders im Kurzstreckenbereich ist man sehr aktiv. Allerdings soll der Anteil der TUI-Kunden bei Hapag lloyd (derzeit 46%) auf über 60% aufgestockt werden. Dies würde widerum zu einer Verbesserung der Marktposition führen. Danach kommen an dritter Stelle der Wertschöpfungskette mit 12% die Reisebüros, auch hier hat man eine gute Position inne. Durch den Kauf von den Reisebüros von First (Dtl. Nr.1) und die Eingliederung der Reisebüros von Hapag Lloyd ist die Preussag auch bei der hier stattfindenden Konsolidierung auf dem deutschen Markt beteiligt. Den vierten Rang der WK mit 8% belegen die Reiseveranstalter. Sie sind vor allem für die Qualität der Hotelkapazitäten zuständig und haben damit eine der wichtigsten Aufgaben. Auch hier belegt die TUI vor Neckermann den ersten Platz. Aktiv ist die TUI vor allem im qualitätsbezogenen Marktsegment. Durch 1-2-Fly deckt man aber auch die günstigen und die Last-Minute-Flüge ab. die Zielgebietsagenturen spielen nur eine untergeordnete Rolle in der vertikal integrierten Wertschöpfungskette (2%). Preussag ist somit in einem riesigen Markt aktiv, der dazu noch z.T. zweistellige Wachstumsraten aufweist. Die HTU ist in rund 60% aller europäischen Märkte präsent. Das Gesamtvolumen des europäischen Marktes beläuft sich auf 180 Mrd. DM. Auch in der nahen Zukunft wird der Urlaubsmarkt noch wachsen, besonders der preiswerte Urlaub ist ein schnell wachsendes Segment, bei dem die Kunden trotzdem nicht auf die Qualität verzichtet wollen. Obwohl der Wachstumstrend offensichtlich ist, kann man genauere Aussagen erst im Geschäftsjahr 1999/2000 machen, da dann alle erworbenen Tochtergesellschaften mit einem vollen Geschäftsjahr konsolidiert sind. Aus diesem Grund sind die Prognosen zum jetzigenZeitpunkt eher als erste Prognosen aufzufassen. derzeitiger Stand in Frankfurt: 49,90 Euro -0,6%

