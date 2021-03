Leclanché AG: Nexcharge ist startklar, um Delhi mit Indiens erstem netzgekoppelten Li-Ionen-Batterie-basierten Gemeinschafts- Energiespeichersystem (CESS) zu beleuchten

- Nexcharge, eine Marke von Exide Leclanche Energy Pvt. Ltd., ist ein exklusives JV in Indien zwischen Exide Industries Limited und Leclanché, Schweiz

- Das netzgekoppelte System mit einer Leistung von 0,52 Megawattstunden, das in Zusammenarbeit mit Tata Power DDL errichtet wurde, wird den Weg für eine breitere Einführung von Energiespeichertechnologien im Netzbereich in ganz Indien ebnen

DELHI, Indien, YVERDON-LES-BAINS, Schweiz 27. März 2021: Nexcharge hat heute in Zusammenarbeit mit Tata Power Delhi Distribution Ltd (TPDDL) Indiens erstes netzgekoppeltes Li-Ionen-Batterie-basiertes Gemeinschafts-Energiespeichersystem in Rani Bagh, Delhi, eingeweiht. Das 0,52 MWh Batterie-Energiespeichersystem im TPDDL-Umspannwerk Rani Bagh wird Spitzenausgleich, Blindleistungs-Kompensation und einen Mechanismus zum Ausgleich von Abweichungen basierend auf dem Frequenzgang auf Umspannwerksebene mit einer Reservestromversorgung für Vorzugskunden im Falle eines Netzausfalls bieten.

Nexcharge, eine Marke von Exide Leclanche Energy Pvt. Ltd., führte das Projekt mit Hilfe eines globalen Projektteams durch. Bei dem Unternehmen handelt es sich um ein exklusives Joint Venture in Indien zwischen Exide Industries Limited, dem größten Batteriehersteller des Landes, und Leclanché SA, dem Schweizer Großkonzern für Lithium-Ionen-Zellen. Das netzgekoppelte System mit einer Leistung von 0,52 Megawattstunden, das im Besitz von Exide Industries und Leclanché SA ist, wird den Weg für eine breitere Akzeptanz der Energiespeichertechnologie im Netzbereich in ganz Indien ebnen.