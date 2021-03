BMW, Zalando, Walt Disney und Intel – Die Hot Stocks der Woche!

Zalando, BMW, Disney und Intel - die Hot Stocks der Woche sind dieses Mal ein echt bunter Mix.

Der als möglicher DAX-Kandidat gehandelte Online-Modehändler Zalando (WKN: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111) setzt den Wachstumskurs weiter fort. Weil immer mehr Menschen wegen der vielerorts geschlossenen Läden ihre Kleidung im Internet kaufen und nach Hause liefern lassen, konnte Zalando wieder einmal mit beeindruckenden Geschäftszahlen aufwarten.

So stieg die Zahl der Kunden 2020 auf Jahressicht um ein Viertel auf 38,7 Millionen. Dies sorgte für eine Umsatz-Verbesserung um 23 Prozent auf acht Mrd. Euro. Der Nettogewinn kletterte 2020 gegenüber dem Vorjahr von knapp 100 Mio. Euro auf 226 Mio. Euro, wie das Berliner Unternehmen am vergangenen Dienstag bekanntgab.

Foto: zukunftsbilanzen.de Zalando-Chart: Börse Stuttgart

Wegen der hervorragenden Geschäftsentwicklung setzt sich Zalando nun auch mittelfristig höhere Ziele. Bis 2025 soll das Bruttowarenvolumen auf mehr als 30 Mrd. Euro zulegen. Das entspricht fast einer Verdreifachung im Vergleich zum Jahr 2020, als es bei 10,7 Mrd. Euro lag. Die Zalando-Aktie markierte zuletzt im Februar ein neues Allzeithoch bei 103 Euro. Weitere dürften in den kommenden Monaten folgen.

Mini Future Zertifikat auf Zalando WKN TT3FLW ISIN DE000TT3FLW9 Emissionstag 20. August 2020 Produkttyp Hebelzertifikat Emittent HSBC Trinkaus & Burkhardt

Walt Disney

Foto: zukunftsbilanzen.de

Der Optimismus bei den Aktionären von Walt Disney (WKN: 855686 / ISIN: US2546871060) steigt weiter, wofür zuletzt diese Nachricht sorgte: Am vergangenen Mittwoch erklärte Konzernchef Bob Chapek gegenüber CNBC, dass die beiden kalifornischen Disney-Themenparks am 30. April wieder öffnen werden.

Bereits am 29. April soll außerdem Disney’s Grand Californian Hotel and Spa mit begrenzter Kapazität wiedereröffnen. Weitere in Kalifornien ansässige Hotels des US-Medien-Giganten sollen zeitnah folgen. Diese Nachrichten machen Mut, dass wegen des hohen Tempos der Impfstoff-Kampagnen in den USA schon bald wieder Normalität einkehrt, von der gerade Walt Disney profitieren dürfte.

Foto: zukunftsbilanzen.de Disney-Chart: Börse Stuttgart

Denn nach der langen Corona-Krise sehnen sich die Menschen nach Freizeit, Spaß und Reisen, und werden dabei von Walt Disney bestens bedient. An der Börse kletterte die Disney-Aktie am 8. März auf ein neues Rekordhoch bei 203 US-Dollar. Charttechnisch ist der Weg damit nach oben frei, sodass sich die nächsten Kursziele auf 210 und 220 US-Dollar stellen.

Mini-Future Long auf Walt Disney WKN MA397T ISIN DE000MA397T5 Emissionstag 14. Dezember 2020 Produkttyp Hebelzertifikat Emittent Morgan Stanley

Foto: zukunftsbilanzen.de

Intel (WKN: 855681 / ISIN: US4581401001) hat eine neue Prozessoren-Generation vorgestellt, die Hoffnung macht, dass der US-Konzern technisch wieder ein Stück an den Technologieführer AMD heranrücken kann. Ursprünglich war geplant, dass die 14nm-Chips schnell durch den neuen 10nm-Produktionsprozess ersetzt werden. Doch wegen Fertigungs-Problemen geht der Prozessor-Gigant nun einen anderen Weg.

Zwar wird mit dem am vergangenen Dienstag angekündigten „Rocket-Lake-S“ (Verkaufsstart am 30. März) weiter auf Strukturgrößen von 14nm gesetzt. Aber hier wird die ursprünglich für den 10nm-Prozess entwickelte Chip-Architektur nun auf 14nm portiert. So sind laut Intel bis zu 19 Prozent höhere Taktraten möglich, die vor allem Gamern zugutekommen und deshalb wieder für neue Nachfrage-Impulse sorgen könnten.

Foto: zukunftsbilanzen.de Intel-Chart: Börse Stuttgart

Für die Aktie von Intel könnte das neuen Kursauftrieb bedeuten. Die Papiere notieren bereits seit dem Finanzkrisenjahr 2009 im übergeordneten Aufwärtstrend. Seitdem legte der Kurs im Schnitt um 15 Prozent jährlich zu, was die Intel-Aktie zu einer klaren Kaufempfehlung aus dem Technologiesektor macht.

Endlos Turbo Long Open End auf Intel WKN DV0BA1 ISIN DE000DV0BA10 Emissionstag 8. Januar 2021 Produkttyp Hebelzertifikat Emittent DZ Bank

BMW

Foto: zukunftsbilanzen.de

Der Münchener Autobauer BMW (WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003) tritt bei seiner Elektroauto-Strategie aufs Gaspedal. Geplant ist, den i4 im laufenden Jahr drei Monate früher als bislang angepeilt auf den Markt zu bringen, weitere Modelle sollen in den Jahren danach folgen. 2023 sei ein Schlüsseljahr für die Elektromobilität, erklärte BMW-CEO Oliver Zipse bei der Jahres-Pressekonferenz.

Demnach will das DAX-Unternehmen bis dahin in allen wesentlichen Segmenten mindestens ein vollelektrisches Modell auf der Straße haben. In den nächsten zehn Jahren sollen zehn Millionen vollelektrische Autos verkauft werden, was als klare Kampfansage an Tesla verstanden werden kann. Außerdem will BMW schon im laufenden Jahr den Gewinn wieder deutlich steigern und die operative Gewinnmarge (EBIT-Marge) auf sechs bis acht Prozent mehr als verdoppeln.

Foto: zukunftsbilanzen.de BMW-Chart: Börse Stuttgart

Damit bestehen gute Chancen, dass auch die BMW-Aktie die im März 2020 gestartete Kurs-Rallye weiter fortsetzen wird. Die nächsten Kursziele sind die runde 100-Euro-Marke und das 2015er-Allzeithoch bei rund 124 Euro.

Open End Turbo Call Optionsschein auf BMW WKN UE3GM2 ISIN DE000UE3GM26 Emissionstag 10. November 2020 Produkttyp Hebelzertifikat Emittent UBS

Bildquelle: Pressefoto BMW AG

Seite 2 ► Seite 1 von 2

The post BMW, Zalando, Walt Disney und Intel – Die Hot Stocks der Woche! first appeared on marktEINBLICKE