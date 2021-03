Börse Daily am Sonntag mit DAX, Henkel, American Express, Walt Disney, AMD, Microsoft, Paypal, Euro

mit den steigenden Kursen an den Aktienmärkten hat sich auch die Stimmung weiter aufgehellt. Vor allem die Privatanleger griffen zuletzt beherzt zu, während institutionelle Investoren eher an die Seitenlinie gewechselt sind. Das sollte kurzfristig etwas zur Vorsicht mahnen. Schließlich sind vor allem die Anleger optimistisch, die bereits gekauft haben. Der jüngste Anstieg verlief auch relativ rasch. So dämmten die Notenbanken die zuletzt vorhandenen Ängste eines Inflations- und damit eines Zinsanstiegs wieder ein. Damit sorgten sie für Kauflaune. Nun beginnt die dritte Welle der Corona-Pandemie wieder auf die Bremse zu treten.

Die konjunkturellen Erwartungen bleiben auch trotz Anpassungen sehr hoch und sollten den Aktienmarkt daher in den kommenden Wochen unterstützen. Dieser ist kurzfristig aber rasch nach oben gelaufen und damit anfällig für eine kleine Konsolidierung. Beim DAX könnte noch einmal die Region um rund 14400 Punkte als Unterstützung getestet werden. Die von den Notenbanken geschaffene Liquidität bleibt aber hoch. So sollte auch die Rally am Aktienmarkt noch nicht zu Ende sein. Insofern dürfte sich eine Abschwächung anbieten, um etwas günstiger in den Markt zu kommen. Schließlich steht mit dem April ein saisonal starker Börsenmonat bevor!

Euro: Chance von 85 Prozent p.a. (23.03.2021) Die Euro-Rally endete zu Beginn dieses Jahres. Seitdem bewegt sich der Euro im Verhältnis zum US-Dollar abwärts. Auch in den kommenden Wochen dürfte der Euro wohl keine Bäume ausreißen. Mit einem StayLow-Optionsschein kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Henkel: Bullen machen Druck (23.03.2021) Wertpapiere des Konsumgüterherstellers Henkel präsentieren sich seit knapp drei Wochen wieder äußerst stark und konnten im heutigen Handel sogar an den 200-Wochen-Durchschnitt zulegen. Entscheidender ist allerdings der markante Kursverlauf seit Anfang 2019 mit Trendwende-Potenzial.