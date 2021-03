Laut einem Brancheninsider spitzt sich die Rohstoffknappheit in der Kunststoffindustrie zu. Der Mann ist Vertriebschef bei einem Mittelständler, der sogenannte Extruder baut. Mit diesen Anlagen produzieren Kunststoffunternehmen “Compounds” – also Kunststoff-Mischungen – aus denen in der Wertschöpfungskette nachgelagerte Unternehmen etwa Auto-Kunststoffteile herstellen. Der Mann ist im Gespräch mit Tichys Einblick sehr besorgt. “Innerhalb der nächsten

Der Beitrag Kunststoffindustrie-Insider: “Fast jeder meiner Kunden bettelt um Rohstoffe” erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Gastautor.