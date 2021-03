BERLIN/MOSKAU/PARIS (dpa-AFX) - Licht aus für den Klimaschutz: Rund um den Globus haben Menschen in vielen Städten am Samstag im Rahmen der "Earth Hour" (Stunde der Erde) ein Zeichen für den Umweltschutz gesetzt. Um jeweils 20.30 Uhr Ortszeit wurden an bekannten Gebäuden die Lichter ausgeschaltet: Dazu zählten neben dem Brandenburger Tor in Berlin etwa der Kreml in Moskau, der Eiffelturm in Paris, Westminster Palace in London und der Petersplatz in Rom.

In Neuseeland, einem der zeitlich ersten Länder, erloschen die Lichter am Aussichts- und Fernmeldeturm Sky Tower in Auckland und im Parlamentsgebäude der Hauptstadt Wellington. Später lag in Berlin das Brandenburger Tor, seit 1990 Symbol für das Ende der Teilung Deutschlands und Europas, im Dunkeln. Den Schluss machte Nordamerika, ein großer Unterschied zu normalen Tagen war bei der New Yorker Skyline aber nicht zu sehen.