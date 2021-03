Eschborn (ots) - Zur besseren Vereinbarung von Beruf und Familie in Zeiten von

Corona bieten viele Unternehmen Mitarbeitern mit Kindern mehr Flexibilität. Laut

der aktuellen Randstad-ifo-Personalleiterbefragung haben 78% die Arbeitszeiten

entzerrt, ebenso viele haben Homeoffice-Regelungen eingeführt. 66% der Firmen

bieten in Notsituationen Sonderurlaub an. Die große Mehrheit der Mitarbeiter

nutzt diese klassischen Möglichkeiten zum flexiblen Arbeiten. Doch bei der

Kinderbetreuung kommen berufstätige Eltern nur selten auf die neu geschaffenen

Angebote ihrer Arbeitgeber zurück.



Knapp ein Drittel der Unternehmen bietet Kinderbetreuung an





Lediglich 3% der Mitarbeiter nutzen das erweiterte Betreuungsangebot inBetriebskitas, das immerhin 28% der Unternehmen geschaffen haben. Nur 5% nehmendie digitalen Lern- und Beschäftigungsangebote wahr, die 29% ihrer Arbeitgeberanbieten. "Es ist gut und wichtig, dass Unternehmen neue Wege gehen, um ihreMitarbeiter zu unterstützen. Denn viele Familien stehen aktuell vor noch niedagewesenen Herausforderungen", betont Carlotta Köster-Brons, CSR-Beauftragteund Leiterin des Hauptstadtbüros bei Randstad Deutschland. "Für berufstätigeEltern zählt jedoch vor allem, wie die Angebote ihrer Arbeitgeber ihnen dabeihelfen, überhaupt ihr Arbeitspensum zu erfüllen. Dafür zählt in dieserbesonderen Situation das Mindset der Vorgesetzten, der Kollegen, unserer Partnerund Partnerinnen und von uns selbst", so die Randstad Expertin. "Das fängt beider Akzeptanz der Kollegen für das eigene Kind, das bei einer Videokonferenzdurchs Bild läuft, an und hört bei der individuellen Unterstützung in derOrganisation des Arbeitsalltags auf."Familienfreundliches Arbeiten braucht individuelle Lösungen"Wichtig bei der Entwicklung der Angebote ist, dass Arbeitgeber gemeinsam mitihren Mitarbeitern individuelle Lösungen schaffen, die ein tatsächliches Mehr anFlexibilität bieten", so Carlotta Köster-Brons. "Manche Mitarbeiter arbeitenabends, wenn die Kinder im Bett liegen, die restlichen To Dos des Tages ab.Jeder, der Kinder hat, weiß, wie anstrengend so ein Arbeitstag ist. Aber eszeigt, dass berufstätige Eltern gerade wirklich viel Einsatz zeigen. Aussagenzum angeblich verringerten Arbeitspensum und der Arbeitsqualität im Homeoffice,wie sie vereinzelt von Führungskräften zu hören sind, gehen daher komplett ander Realität vorbei."Über die Randstad-ifo-PersonalleiterbefragungDie vorgestellten Ergebnisse stammen aus derRandstad-ifo-Personalleiterbefragung Q4 2020 (https://www.randstad.de/unternehmen/wissenswertes/randstad-ifo-personalleiterbefragung/) , die quartalsweise durchdas ifo-Institut im Auftrag des Personaldienstleisters Randstad durchgeführtwird. Die Studie befragt bis zu 1000 Personalverantwortliche in deutschenUnternehmen unterschiedlicher Größen und Branchen. Die Sonderfragen im viertenQuartal 2020 bezogen sich auf die Auswirkungen von Corona auf dieArbeitsorganisation und die Entlohnung sowie die Personalplanung.Über Randstad Gruppe DeutschlandRandstad ist Deutschlands führender Personaldienstleister. Wir helfenUnternehmen und Arbeitnehmern dabei, ihr Potenzial zu verwirklichen, indem wirunsere technologische Kompetenz mit unserem Gespür für Menschen verbinden. Wirnennen dieses Prinzip "Human Forward". In der Randstad Gruppe Deutschland sindwir mit 38.300 Mitarbeitern und rund 500 Niederlassungen in 300 Städtenansässig. Unser Umsatzvolumen umfasst rund 1,56 Milliarden Euro (2020). Nebender klassischen Zeitarbeit zählen die Geschäftsbereiche Professional Services,Personalvermittlung, HR Lösungen und Inhouse Services zu unserem Portfolio. Wirschaffen als erfahrener und vertrauensvoller Partner passgenaue Personallösungenfür unsere Kundenunternehmen. Unsere individuellen Leistungs- undEntwicklungsangebote für Mitarbeiter und Bewerber machen uns auch für Fach- undFührungskräfte zu einem attraktiven Arbeitgeber und Dienstleister. Seit über 50Jahren in Deutschland aktiv, gehören wir mit der Randstad Gruppe Deutschland zurniederländischen Randstad N.V. Ein Gesamtumsatz von rund 20,7 Milliarden Euro(Jahr 2020), über 568.800 Mitarbeiter im täglichen Einsatz und rund 4.700Niederlassungen in 38 Märkten machen unseren internationalen Unternehmenskonzernzum größten Personaldienstleister weltweit. Zu unseren nationalen Zweigstellengehören neben der Randstad Deutschland GmbH & Co KG außerdem die UnternehmenTempo Team, Gulp, Monster, twago, Randstad Sourceright, Randstad OutsourcingGmbH sowie Randstad Automotive und Randstad Financial Services. CEO ist RichardJager.Pressekontakt:Randstad Deutschland PressestelleBettina DeschHelfmann-Park 865760 EschbornFon 0 61 96 / 4 08-17 70Fax 0 61 96 / 4 08-17 75E-Mail: mailto:presse@randstad.dehttp://www.randstad.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/13588/4875500OTS: Randstad Deutschland GmbH & Co. KG