Die Aktien- und Rohstoffmärkte biegen insgesamt in ruhigeres Fahrwasser ein. Übertreibungen wurden abgebaut und zunehmend werden Nachzügler entdeckt.

Sicherlich haben Sie mitbekommen, das ein Schiff im Suez-Kanal quer steht. Ob sich daraus ein weiterer Krisenherd ableiten lässt wissen wir nicht, aber klar ist, das es wirtschaftlichen Schaden verursacht! Nicht nur dass Waren mit großer Verspätung geliefert werden, könnten sie auch teurer werden. Zudem mehren sich die Stimmen aus Industrie und Handwerk, dass man kaum noch die benötigten Rohstoffe bekommen würde.

Am Gesamtmarkt haben diese Woche wieder Corona-Profiteure gewonnen, zu denen Onlinehändler und Apotheken sowie Online-Wettanbieter gehörten. In Deutschland geht man nun davon aus, dass uns die Pandemie bis zum vierten Quartal beschäftigen wird, während in den USA die Herdenimmunität schon für Ende Juni erwartet wird. Entsprechend laufen in den USA nur derzeit die Aktien, die von der Erholung nach Corona profitieren sollten: Kreuzfahrtunternehmen sowie Restaurantketten.

Auf der Gewinnerliste stehen unserer Meinung nach zukünftig aber auch wieder Rohstoffunternehmen! Warum wir daran glauben, können Sie den reichhaltigen Informationen hier in unserem Wochenrückblick entnehmen!

Es geht los...

Uran - Die günstigen Preise gehören bald der Vergangenheit an!

Eine der wegweisendsten Meldungen der vergangenen Wochen kam aus dem Uranmarkt!

Kore Mining / Tier One Silver

Wohin gehen Gold und Silber

Gold und Silber sind begehrt, von Anlegern, Industrie und Zentralbanken.

Massive Goldfunde voraus...

Golden Tripple bei Gold Terra Resource

Drei Bohrlöcher, drei Treffer – besser kann ein Bohrprogramm nicht anlaufen!

Goldfunde in Kalifornien...

Kore Mining nimmt Oxidgold-Erweiterung ins Visier

Der ‚Long Valley‘-Explorationsplan wird eine massive Informationsflut liefern! Zudem rückt die Ressourcenerweiterung in greifbare Nähe!

Karora Resources / Aguila American Gold

Länder mit großer Goldproduktion

Das meiste Gold kommt aus China. An zweiter und dritter Stelle liegen Australien und Russland.

Maple Gold Mines / Victoria Gold

Polen setzt auf Gold

Polen machte jüngst Schlagzeilen mit der Ankündigung rund 100 Tonnen Gold in den nächsten Jahren zu kaufen.

VOM MEGA-TREND PROFITIEREN***

INVESTMENT-CASE: KUPFER-AKTIEN! Mit einer richtigen Entscheidung schon auf der Gewinnerstraße!

BREAKING NEWS bei unserem TOP-PICK sorgt für Euphorie! Wenn sich steigende Nachfrage durch einen Angebotsengpass quetschen muss, drückt das die Preise nach oben. Diese Rechnung geht aktuell vor allem beim Kupfer auf!

Aurania Resources / Aztec Minerals

Neue Investitionen in den USA – gut für Rohstoffe

Die Schulden der Regierungen steigen weiter. In den USA setzt auch Präsident Biden auf neue Schulden.

Skeena Resources / CanaGold

Fusions- und Übernahmeverträge rund um die Welt

Die Fusions- und Übernahmewelle rollt seit Ende 2020 und was das bedeuten könnte.

Vizsla Silver / Summa Silver

Was bewegt den Silberpreis

Zum einen ist die Richtung des Goldpreises sehr wichtig.

Osisko Gold Royalties / GoldMining

Investoren lieben Lizenz- und Streaming-Gesellschaften

Wird nicht in Bergbau- und Explorationsunternehmen investiert, sondern in Lizenzgesellschaften, so mindert dies das Risiko.

Auch in Peru läufts...

Hannan Metals entdeckt hochgradige Kupfer-Silber-Aufschlüsse

Silber besitzt unter den Rohstoffen einzigartige Eigenschaften, die das Edelmetall für vielfältige Einsatzmöglichkeiten prädestiniert und deshalb sehr begehrt macht.

Fiore Gold / Fury Gold Mines

Gold vor großem Preissprung

Einer der größten Bullenmärkte in der Geschichte des Goldpreises könnte bevorstehen.

MAG Silver / Tier One Silver

Silber – ein unverzichtbarer Rohstoff

Silber besitzt unter den Rohstoffen einzigartige Eigenschaften, die das Edelmetall für vielfältige Einsatzmöglichkeiten prädestiniert.

In Nevada geht´s rund...

Summa Silver holt sich Bohrverstärkung! Jetzt geht es richtig los!

Vor fast einem Jahr stieg das Gold/Silber-Ratio auf ein historisches Hoch von über 125 Punkte. Kurz darauf allerdings hat sich der Silbermarkt deutlich von Gold abgekoppelt.

Hier steppt der Gold-Bulle...

Gold Terra vergrößert Mineralressource um sensationelle 64 %

Die Zeichen für Gold stehen derzeit ausgesprochen gut. Obwohl der US-Dollar fester notiert und die Renditen von US-Anleihen gestiegen sind, konnte dies der Stärke des Goldpreises nichts anhaben.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

