Der Aktie des kanadischen Goldproduzenten Yamana Gold konnte sich in den letzten Wochen zwar tendenziell erholen, doch noch wirkt das Ganze vergleichsweise fragil. Die Erholung bei Yamana Gold befindet sich in einer wichtigen Phase…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Yamana Gold hieß es am 27.02. unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht stellt sich die Lage folgendermaßen dar. Die Vehemenz der jüngsten Kursverluste lässt kurzfristig nicht viel Gutes erwarten. Ein Bruch der Marke von 4,0 US-Dollar würde die Tür in Richtung 3,6 US-Dollar öffnen. Sollte es auch darunter gehen, muss die Lage komplett neu bewertet werden. Die Bewegung ist jedoch bereits deutlich überverkauft. Die Aktie wäre reif für eine technische Gegenreaktion. Ob sich diese mit Blick auf das schwierige Umfeld adäquat entwickeln kann, bleibt aber abzuwarten. Erste Entlastung würde es geben, sollte sich Yamana Gold zurück über die 4,35 US-Dollar kämpfen können.... “

Ende Februar wurde es für Yamana Gold brenzlig. Die Aktie lief unter großer Abwärtsdynamik den Bereich von 4,0 US-Dollar an. Dieser hat(te) aus charttechnischer Sicht eine hohe Relevanz. Umso wichtiger war es, dass es dem Wert gelang, mit Erreichen dieser Zone eine Gegenbewegung zu initiieren.

Yamana Gold gelang es im weiteren Verlauf, die Zone um 4,35 US-Dollar zurückzuerobern. Damit entspannte sich das Chartbild ein wenig. Die Aktie verpasste es jedoch, der Erholung mehr Relevanz zu verleihen. Hierzu wäre es notwendig gewesen, die Erholung über den Bereich von 5,0 US-Dollar auszudehnen. Dazu kam es bislang nicht.

Kurzum. Die Erholung hat zunächst an Schwung verloren. Aktuell hat sich der Aktienkurs von Yamana Gold im Bereich von 4,5 US-Dollar eingependelt. Damit bewegt er sich zwischen den beiden wichtigen Kursbereichen 4,0 US-Dollar und 5,0 US-Dollar. Die aktuelle Konstellation spiegelt die schwierige Lage im Gold-Silberbereich wider. Für Yamana Gold muss es darum gehen, auf der Unterseite die Marke von 4,0 US-Dollar zu verteidigen, während es auf der Oberseite über die 5,0 US-Dollargehen muss, um der Erholung Nachdruck zu verleihen und die Bodenbildung entscheidend voranzubringen.