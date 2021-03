Wer auf ein rasches Ende der Konsolidierung bei Kupfer gesetzt hat, wird gegenwärtig etwas enttäuscht.

Unsere letzte Kommentierung zu Kupfer überschrieben wir am 15.03. mit „Steht die Konsolidierung vor dem Ende?“. Mittlerweile sind knapp zwei Wochen ins Land gegangen und man kann konstatieren, dass es offenkundig länger dauert.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[...] In der Folgezeit setzten Gewinnmitnahmen ein. Der Kupferpreis geriet leicht unter Druck, konnte aber den wichtigen Preisbereich um 4,0 US-Dollar verteidigen. Aus bullischer Sicht wäre es ideal, wenn es dem Industriemetall weiterhin gelingen würde, diese Unterstützung zu verteidigen… Sollte es für Kupfer jedoch darunter gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall könnte eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung 3,7 / 3,5 US-Dollar drohen. Auf der Oberseite bleibt es dabei: Kupfer muss über die 4,5 US-Dollar, um die Aufwärtsbewegung zu reaktivieren. Kurzum. Die aktuelle Konsolidierung (so sie sich denn weiterhin in geordneten Bahnen abspielt) bietet Kupfer die Möglichkeit, nach der fulminanten Hausse der Vorwochen etwas zu verschnaufen und so möglicherweise den Grundstein für einen weiteren Aufwärtsimpuls zu legen. Kupfer hat das Momentum weiterhin auf seiner Seite. Die Hoffnungen auf eine nachhaltige globale Konjunkturerholung manifestieren sich gegenwärtig in dem exponierten Preisniveau des Industriemetalls. Im besten Fall spielt sich die Konsolidierung oberhalb von 4,0 US-Dollar ab. Sollte es jedoch zu einem Rücksetzer unter die 3,50 US-Dollar kommen, muss die Lage neu bewertet werden.“



Die letzten Handelstage und Wochen waren von einem zähen Ringen um den wichtigen Bereich von 4,0 US-Dollar gekennzeichnet. Keines der beiden Lager konnte entscheidende Vorteile erringen.

Aktuell fehlt es Kupfer an Impulsen, um das Aufwärtsmomentum wiederzubeleben. Die zurückliegende Hausse hat vieles eingepreist und vorweggenommen. Kurzum. Frische Impulse müssen her.

Die aktuelle Situation kann man an folgenden Chartmarken festmachen: Sollte es unter die 4,0 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall könnte sich die Bewegung bis auf 3,5 US-Dollar ausdehnen. Auf der Oberseite muss es zunächst über die 4,23 US-Dollar gehen, um erste Akzente zu setzen. Hier liegt das jüngste Bewegungshoch. Über kurz oder lang muss es jedoch das Ziel sein, über die 4,5 US-Dollar vorzustoßen.