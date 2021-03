Anlegertipp: Ein Ende des Lockdowns ist aber in Sicht. Ist TUI also ein künftiger Gewinner? Bereiten Sie ihr Depot nun ideal auf diesen Moment vor! Wir haben für Sie die besten Aktien für den Sommer aufgespürt. Einfach hier klicken .

Wann wird der deutsche Reisekonzern TUI endlich wieder durchstarten? Die Kursaussichten sind derzeit extrem mau und können die Anleger nicht wirklich in den Bann ziehen. Noch vor kurzem, als das Thema Osterurlaub auf Mallorca aufkam, konnte man Werte jenseits der 5 Euro erzielen! Davon ist nichts mehr zu sehen, denn der Kurs geht nun steil in Richtung 4 Euro runter!

Bei TUI wartet man also darauf, dass endlich wieder etwas größere Lockerungen kommen und die Inzidenzwerte sinken, damit Urlaube wieder alltäglicher werden können. Davon ist Deutschland und auch andere Länder weit entfernt und es wird noch ein paar Wochen dauern. Dennoch könnte TUI in der aktuellen Lage eine gute Investition sein, denn diese Aktie wird ganz sicher auch zurückkommen!

Als Anleger könnte man sich nun bereits für eine bessere Phase dieser Aktie rüsten und in Stellung bringen! TUI wird zurückkommen, so viel ist klar. Also werden hier auch wieder Gewinne möglich sein, die die Aktie in neue Sphären eindringen lassen. Freitag musste man trotzdem Verluste in Höhe von 1,71 Prozent und 0,07 Euro verkraften. Die Aktie misst derzeit nur noch 4,13 Euro!

Fazit: TUI könnte als großer Gewinner aus dieser Phase hervorkommen. Welche Aktien nach dem bevorstehenden Lockdown-Ende am profitabelsten sind, können Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport nachlesen. Hier geht’s zum Download!