BERLIN - In der Debatte um eine mögliche Corona-Testpflicht für Unternehmen macht Kanzleramtsminister Helge Braun Druck. "Es gibt eine Selbstverpflichtung der Unternehmen, dass jeder Mitarbeiter, der nicht im Homeoffice ist, zweimal pro Woche getestet wird. Bis Anfang April soll die Struktur dafür stehen", sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". Wenn zu wenige Firmen diese Möglichkeit bis Anfang April anbieten, müssten die Unternehmen dazu verpflichtet werden, kündigte Braun an.

Kreise: Wirtschaftsauskunftei Schufa könnte an Finanzinvestor verkauft werden

NEW YORK - Die Wirtschaftsauskunftei Schufa könnte laut Insidern den Besitzer wechseln. Die Schufa-Eigentümer, darunter auch die Deutsche Bank und die Commerzbank , hätten bereits mit den Beteiligungsgesellschaften EQT und Hellman & Friedman über eine Veräußerung gesprochen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Schufa könnte demnach mit mehr als zwei Milliarden Euro bewertet werden. Die Gespräche seien in einem frühen Stadium und eine Transaktion nicht gewiss.

ROUNDUP: Umweltministerium will Wasserversorgung für Tesla-Werk sichern

POTSDAM - Wegen des erhöhten Wasserbedarfs im Berliner Umland auch durch die geplante Ansiedlung des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide will das Brandenburger Umweltministerium nachsteuern. Zur Erhöhung von Förderkapazitäten für die Versorgung des Gewerbegebietes Freienbrink - einschließlich Tesla - solle ein noch ungenutzter Grundwasservorrat im Raum Hangelsberg erkundet und erschlossen werden, sagte eine Sprecherin am Samstag. Durch den "Sprung" beim Frischwasserbedarf und beim Abwasseranfall durch das Tesla-Werk in der ersten Ausbaustufe seien "fast sämtliche Reservekapazitäten" aufgebraucht. Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet.

Großbritannien erwartet Moderna-Impfstoff gegen Corona

LONDON - Mit dem Einsatz eines weiteren Impfstoffs will die britische Regierung ihren erfolgreichen Kurs im Kampf gegen das Coronavirus fortsetzen. Im April werde mit den ersten Lieferungen des Pharmakonzerns Moderna gerechnet, sagte Kabinettsmitglied Oliver Dowden am Sonntag. Es wäre das dritte Vakzin, das in Großbritannien zum Einsatz kommt.

ROUNDUP 3: Gewerkschaft ruft zu Streik auf - Amazon erwartet keine Auswirkungen

BERLIN - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Versandhändlers Amazon an sechs Standorten zu einem viertägigen Streik vor Ostern aufgerufen. Er solle mit Beginn der Nachtschicht vom Sonntag auf den Montag beginnen. Betroffen sind die Standorte Werne, Rheinberg (beide Nordrhein-Westfalen), Leipzig (Sachsen), Koblenz (Rheinland-Pfalz) und zwei Standorte im hessischen Bad Hersfeld.

^

Weitere Meldungen



-MAN will Werk in Steyr an Ex-Magna-Chef verkaufen

-Patientenschützer kritisiert 'tödliche Insellösungen' bei Luca-App -Vergleichsportal: Energiekosten für Haushalte steigen -BVB-Finanzchef Treß: Keine belastbare Prognose zu weiteren Verlusten -ROUNDUP: Tarifeinigung beim Stahl - Gewerkschaft sieht Reallohnsteigerung -Presse: Bei Infektion auf Malle können Deutsche gratis ins Corona-Hotel -Einigung im jahrelangen Streit um Cannabis-Legalisierung in New York -Umweltministerium pocht auf Öko-Ehrgeiz bei Agrarreform -ROUNDUP/Braun: Reisen ab August wieder möglich

-DAZN überträgt Spiele in Italien - Millionen-Deal mit Serie A -Fall Wirecard: Russisches Außenministerium twittert über Marsalek -Bafin-Chef räumt Versäumnisse im Fall Wirecard ein

-Bahn erwägt Rückkehr zu Abteilen

-Elektroautos in Berlin und Schleswig-Holstein besonders gefragt -ROUNDUP/Milizen-Angriff in Mosambik: Gaskonzern bringt Arbeiter in Sicherheit -WHO bittet um Impfdosen für arme Länder

-Britische Tee-Branche legt in der Corona-Pandemie zu

-Berliner Clubs testen Konzert - 'Funke der Hoffnung'°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha