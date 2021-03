---------------------------------------------------------------------------

- Gottschalk wird zunächst der Hauptversammlung als neues Aufsichtsratsmitglied zur Wahl vorgeschlagen

- Weitere Vakanz im Aufsichtsrat soll zeitnah gelöst werden

Helmut Gottschalk soll neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Commerzbank werden. Das hat der Aufsichtsrat heute beschlossen. Zunächst wird Gottschalk den Aktionären bei der Hauptversammlung als neues Aufsichtsratsmitglied zur Wahl vorgeschlagen werden. Unmittelbar nach seiner Bestellung durch die Hauptversammlung beabsichtigt der Aufsichtsrat, Gottschalk als Aufsichtsratsvorsitzenden zu wählen.



Gottschalk soll die Nachfolge von Hans-Jörg Vetter antreten, der sein Amt am 16. März aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte. Gottschalk gehörte insgesamt 15 Jahre dem Aufsichtsrat des genossenschaftlichen Spitzeninstituts DZ Bank AG an, den er von 2010 bis 2018 als Vorsitzender erfolgreich führte.



Der Aufsichtsrat der Commerzbank hat damit den Auswahlprozess für seinen neuen Vorsitzenden schnell vorangetrieben. Auch für die weitere Vakanz rechnet das Unternehmen mit einem zeitnahen Vorschlag durch den Aufsichtsrat, so dass kurzfristig die Hauptversammlung terminiert und die Aktionäre entsprechend eingeladen werden können.



*****



Pressekontakt

Sascha Ullrich +49 69 136 82349

Erik Nebel +49 69 136 44986



*****



Über die Commerzbank

Die Commerzbank ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro.