AWE2021 erfolgreich ausgerichtet Ideen für den smarten Alltag im neuen Jahrzehnt Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 29.03.2021, 05:01 | 19 | 0 | 0 29.03.2021, 05:01 | PEKING, 29. März 2021 /PRNewswire/ -- Die Appliance & Electronics World Expo 2021 (AWE2021), die dieses Jahr unter dem Motto „Smartize the Future" im National Exhibition and Convention Center (NECC) in Hongqiao, Shanghai, China, stattfand, ist am 25. März 2021 erfolgreich zu Ende gegangen. Wie der Organisator der AWE, die China Household Electrical Appliances Association (CHEAA) mitteilte, überstieg die Zahl der Besuche 350.000 und erreichte damit ein historisches Hoch. Auf einer erweiterten Ausstellungsfläche von 150.000 Quadratmetern hat die AWE2021 fast tausend Aussteller aus dem In- und Ausland zusammengebracht, darunter internationale Schwergewichte wie Gaggenau, Miele, GE Appliances, Bosch, Siemens, Fisher & Paykel, Panasonic, Sony, Sharp, AEG, Gorenje, ASKO, SMEG, Whirlpool, Hitachi, Philips, Laurastar, 3M, Pentair, Westinghouse und Shark, einheimische Größen wie Haier, Hisense, TCL, Skyworth, Konka, Meling, Gree, Aux, Fotile, Robam, Vatti, Vanward, Macro, Galanz, Joyoung, Supor, Lexy, Ecovacs, Meida, Golden Home, Marssenger, Sanfer, HEGII, Airmate und Flyco, Technologie-Giganten und Einhorn-KI-Unternehmen wie JD.com, iFLYTEK, 360, Tuya, Topband, Ayla, Xingluo Technology, Aispeech und SoundAI, sowie Anbieter von Kernkomponenten und Materialien wie LGD, CSOT, GMCC & Welling, Jiaxipera, Nidec, Donper, Highly, Schott, Higasket und Saite. Die kontinuierliche Unterstützung dieser etablierten Unternehmen ist ein Beweis für den Wert und die langfristigen Perspektiven der AWE. Am Abend des 23. März wurde die AWE Live Stream Night Show auf Tmall, JD.com und Kuaishou präsentiert, bei der die AWE-Messestände den Hintergrund bildeten. Dank der wunderbaren Beiträge der Unternehmen wurde die Live-Stream-Show in einer eher szenariobasierten Art und Weise präsentiert, anders als die typischen Live-Stream-Shows von Internet-Prominenten. Nach ersten Statistiken zogen Unternehmen, die an der AWE Live Stream Night Show teilnahmen, im Durchschnitt Millionen von Zuschauern an und generierten viele Millionen von Kommentaren. Unter dem Motto „Smartize the Future" bot die AWE2021 neue Visionen zum Thema Smart Life, die die Industrie und die Anwender begeisterten, und Aussteller stellten ihre neuesten Blockbuster vor. Immer mehr Unternehmen nehmen die AWE zum Anlass, um ihre neuen Produkte, neue Strategien und neue Ökosysteme dem breiten Publikum vorzustellen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1474857/1.jpg



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer