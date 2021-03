Disclaimer

First Majestic, Silver Viper, Barrick Gold: Warum Silber heller glänzt Gold und Silber entwickelten sich in der Vergangenheit unterschiedlich, mal war Gold in der Anlegergunst weiter vorne, mal Silber. Während der vergangenen Edelmetallhausse stand Silber ganz klar im Schatten von Gold. Doch dieses Mal sieht es danach …