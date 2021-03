Schaffner Gruppe erwartet deutliche Profitabilitätsverbesserung

Luterbach, 29. März 2021 - Die Schaffner Gruppe verzeichnete dank der starken Stellung in ihren Kernmärkten eine positive Entwicklung im bisherigen Geschäftsjahr 2020/21, das am 1. Oktober 2020 begann. Die Erholung im Automobilsektor, die vor allem von einem starken Wachstum im Bereich E-Mobilität getragen wird, konnte Schaffner für die erfolgreiche Umsetzung der im Vorjahr gewonnen Automobilprojekte nutzen und so weitere Marktanteile in der E-Mobilität gewinnen. Gestützt auf die führende Rolle im Bereich EMV profitierte Schaffner vom Wiedererstarken der Industriemärkte und einer kontinuierlichen Steigerung der Auftragseingänge. Einzig die Sektoren Bahntechnik und Energieversorgung waren weiterhin von einem zurückhaltenden Investitionsverhalten geprägt.

Durch die Ausrichtung des Produktportfolios auf höhermargige Anwendungen, die höhere Kapazitätsauslastung und die vollen Effekte der im Vorjahr eingeleiteten Strukturanpassungen wird Schaffner die Profitabilität markant verbessern können. Insgesamt rechnet die Schaffner Gruppe für das erste Halbjahr 2020/21 mit einem Umsatz im Rahmen der Vorjahresperiode und einer EBIT-Marge von rund 7.5%.

Die Schaffner Gruppe wird am 6. Mai 2021 über den Geschäftsgang und das finanzielle Ergebnis im ersten Halbjahr 2020/21 berichten.