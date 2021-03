Nathalie Noël wird Chief Marketing Officer (CMO) und Mitglied der Geschäftsleitung der V-ZUG Gruppe

Wie im Januar dieses Jahres angekündigt, verantwortet der Chief Marketing Officer die Bereiche Produktmanagement, strategisches Vertriebskanal-Management und Preis­gestaltung sowie Marketingkommunikation und wird die damit verbundenen Digitalisierungsthemen weiter vorantreiben.

Frau Nathalie Noël wird ihre Tätigkeit als CMO und Mitglied der Geschäftsleitung der V-ZUG Gruppe spätestens am 1. August 2021 aufnehmen. Sie bringt mehrjährige Führungs- und Facherfahrung im Global Marketing sowohl im B2B-Geschäft wie auch im B2C-Geschäft mit und verfügt über einen überzeugenden Leistungsausweis im Aufbau von digitalen Marketingkanälen.

Nathalie Noël ist derzeit als Global Head of Marketing bei der Vitra International AG, Basel, verantwortlich für Marketingkommunikation, Digitales Marketing und Sales Excellence. Davor arbeitete sie als Marketing Director für den Kunstbuchverlag TASCHEN, Köln, sowie als International Group Manager bei der L'Oréal Group (Division L'Oréal Luxe), Paris. Nathalie Noël verfügt über Studienabschlüsse des Instituts für politische Studien (Sciences Po) in Paris (Master in Marketing und Kommunikation sowie Bachelor in Politikwissenschaften).