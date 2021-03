---------------------------------------------------------------------------

va-Q-tec erwartet 2021 ein außergewöhnlich starkes und profitables Umsatzwachstum auf 90 bis 100 Mio. EUR



- 2020 war trotz Pandemie das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte

- Positive vorläufige Zahlen 2020 bestätigt: Umsatz +12% auf 72,1 Mio. EUR und bereinigte EBITDA-Marge auf 17% vom Umsatz verbessert (Vj.: 15%) gegenüber 2019



- Wachstumstreiber waren der Geschäftsbereich Systeme (+30%) und das Servicegeschäft (+10%)



- Vorstand erwartet, stark von zunehmendem TempChain-Business und dem Megatrend Klimaschutz zu profitieren



- Prognose 2021: Besonders starkes Umsatzwachstum auf 90 Mio. EUR bis 100 Mio. EUR bei einer weiteren Steigerung der EBITDA-Marge

Würzburg, 29. März 2021. Die va-Q-tec AG, Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und temperaturgeführten Lieferketten (TempChain-Logistik), veröffentlicht heute ihren Geschäftsbericht 2020. Auf Basis finaler, testierter Zahlen bestätigt das Unternehmen die vorläufigen Geschäftszahlen und blickt auf das erfolgreichste Geschäftsjahr der 19-jährigen Historie zurück. So konnten trotz Pandemie die prognostizierten Umsatz- und Ergebnisziele erreicht und der langfristige Wachstumskurs unverändert fortgesetzt werden. Gleichzeitig baute va-Q-tec z.B. im Rahmen der temperaturstabilen Transporte von CoVid-19-Testkits und -Impfstoffen die starke Positionierung als der Spezialist für TempChain-Logistik weltweit weiter aus. Darüber hinaus wurde die Vakuumisolationstechnologie auch in anderen Bereichen weiterentwickelt, um vom weltweiten Potenzial hin zu einer höheren Energieeffizienz zu profitieren. Dies lässt va-Q-tec optimistisch auf die weitere Unternehmensentwicklung 2021 und darüber hinaus blicken. Umsatzeinbußen etwa im Produktsegment oder beim Transport von klinischen Studien konnte va-Q-tec z.B. durch den Transport von Testkits teilweise ausgleichen. Insgesamt hat sich das Unternehmen für den geplanten großvolumigen Transport von CoVid-19-Impfstoffen in eine sehr aussichtsreiche Position gebracht. Wesentliche Umsätze aus den Impfstofftransporten sind für das Jahr 2021 eingeplant.