Adidas – Chance zum Einstieg?

Manchmal muss man an der Börse Gelegenheiten suchen und oft kommen die guten Trades von alleine zu einem, wenn man denn Geduld hat. Adidas war uns lange zu teuer bei knapp 300 Euro. Jetzt ist die Aktie auf 260 Euro gefallen. Weltweit stehen große Modeketten- und Hersteller unter Druck. China sanktioniert westliche Marken für die politischen Spannungen. Das ist sehr unerfreulich, aber wird wohl vorbei ziehen. Was natürlich bleibt ist die Starke Marke, die Weltweit Präsenz hat. Daher passt Adidas erfolgreich in unser Markenwertportfolio.

