AURELIUS übernimmt Bring Frigo von Posten Norge

- Carve-out von Posten Norge, der norwegischen Post, die sich auf ihr Kerngeschäft fokussiert

- Klassische AURELIUS Carve-out-Transaktion und viertes Portfoliounternehmen in den Nordics

- Als Marktführer im Bereich temperaturgesteuerte Logistik in den Nordics hat Bring Frigo gute Voraussetzungen, um international zu expandieren

- Ausblick: 2021 verspricht ein Jahr mit immensen Chancen für AURELIUS zu werden

München / Stockholm, 29. März 2021 - AURELIUS übernimmt Bring Frigo mit Hauptsitz in Helsinborg, Schweden, von Posten Norge, der norwegischen Post. Die Transaktion ist Folge einer Portfolioüberprüfung von Posten Norge, die sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren wird. Die Transaktion wird von AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) vollzogen und gemeinsam mit anderen co-investierenden AURELIUS-Unternehmen finanziert. Sie steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden. Die finanziellen Konditionen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Bring Frigo erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von ca. EUR 250 Mio. und beschäftigt rund 950 Mitarbeiter. Als Spezialist für temperaturkontrollierte Logistik bedient das Unternehmen eine breite Palette an Kunden aus der Lebensmittelproduktion, dem Lebensmitteleinzelhandel und dem Foodservice in Skandinavien, und dabei primär im schwedischen Markt. Bring Frigo verbindet durch sein Netzwerk von Terminals, Spediteuren und Transportunternehmen eine landesbreite Abdeckung mit starker Lokalpräsenz. Das Unternehmen verfügt über zwölf Lagerhäuser in Schweden und Norwegen und setzt täglich ca. 700 Lkws ein. Bring Frigo wird in seinem nordischen Geschäft durch International Transport, einem Logistikunternehmen mit Präsenz in Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, den Niederlanden und Frankreich unterstützt.