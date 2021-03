NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Leoni von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 9 auf 5 Euro gesenkt. Der Ausblick des Autozulieferers auf das laufende Jahr sei schwächer als erwartet gewesen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Daraus folgerte er zusätzlichen Druck auf die Bilanz des Unternehmens und die Liquidität zum Ende des Jahres. Das lasse Leoni nur wenig Spielraum für Fehler./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2021 / 20:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2021 / 00:15 / GMT