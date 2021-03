Übergeordnet herrscht bei Linde ein langjähriger Aufwärtstrend und bescherte dem Wertpapier des Gaseherstellers beachtliche Gewinne. Die letzten markierte das Papier Anfang November bei 126,40 Euro und ging anschließend in eine Seitwärtskonsolidierung knapp oberhalb des EMA 200 über. In der abgelaufenen Woche konnte nach einem Rücklauf zurück an die Hochs aus 2020 schließlich ein dynamischer Ausbruch mit drei starken Handelstagen vollzogen werden. Damit rücken nun die nächstgrößeren Ziele in den Fokus und können auf der Long-Seite besonders gut nachgehandelt werden.

Weitere Zuwächse wahrscheinlich

Solange das Unterstützungsniveau aus Ende 2020 bei 226,40 Euro als Unterstützung behauptet werden kann, bleibt Linde weiter im Aufwind und dürfte seinen Kurs auf das nächstgrößere Ziel beim 138,2 % Fibonacci-Retracement um 242,92 Euro beibehalten. Wer sich hieran ebenfalls versuchen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA57U3 zurückgreifen und eine Rendite von 60 Prozent erzielen. Sollte sich der letztwöchige Ausflug jedoch als Fehlsignal entpuppen, käme unterhalb eines Niveaus von 226,00 Euro ein Rückläufer zunächst auf den EMA 50 bei 116,76 Euro rasch ins Spiel, darunter müsste noch einmal der markante Unterstützungsbereich der letzten Monate um 204,00 Euro zum Einsatz kommen.