BÖRSE TO GO - Airbus, Commerzbank und Nomura Gastautor: NTG24 | 29.03.2021, 08:16 | 39 | 0 | 0 29.03.2021, 08:16 | Große Erleichterung entfaltet sich heute früh an den asiatischen Börsenplätzen, nachdem der Suezkanal wieder frei ist. Das Containerschiff von Evergreen konnte in der Nacht vom Ufer in den Kanal zurückmanövriert werden. Damit steigt die Hoffnung, … Große Erleichterung entfaltet sich heute früh an den asiatischen Börsenplätzen, nachdem der Suezkanal wieder frei ist. Das Containerschiff von Evergreen konnte in der Nacht vom Ufer in den Kanal zurückmanövriert werden. Damit steigt die Hoffnung, …



Alle wichtigen asiatischen Benchmarks notieren heute früh im Plus. Erholungen sehen wir vor allem in China, Japan und Taiwan. Die wichtigsten Futures nehmen dagegen ihre Gewinne vom Freitag wieder teilweise zurück und notieren eine Viertelstunde vor Eröffnung der europäischen Vorbörse deutlich im Minus. Mit Spannung warten die Händler auf die Eröffnung der Wall Street, um zu eruieren, wie groß der Schaden aus den Archegos Margin Calls sein wird. Der DAX-Future notiert heute früh -0,73 % im Minus bei 14.753 Punkten, der S&P 500 Future sinkt um -0,78 % auf 3.933 Punkte und der Nasdaq-Future rutscht um -1,05 % auf 12,830 Punkte ab. ...



