JPMORGAN belässt Allianz SE auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Ashik Musaddi

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 228

Kursziel alt: 224

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz SE von 224 auf 228 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Eine in den Medien kolportierte Übernahme der Hartford Insurance Group durch die Allianz halte er für wenig wahrscheinlich, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn der dafür zu zahlende Preis wäre wohl zu hoch, auch seien die Synergien begrenzt. Die Allianz sei derweil einer der am stärksten diversifizierten Versicherer./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2021 / 20:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2021 / 03:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.