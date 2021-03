UBS belässt PORSCHE SE auf 'Buy'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Patrick Hummel

Analysiertes Unternehmen: PORSCHE SE

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 76

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Porsche SE von 76 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Abschlag von 38 Prozent auf den Substanzwert liege weit über dem langfristigen Durchschnitt, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Studie. Selbst wenn Porsche alle noch ausstehenden Rechtsstreitigkeiten verlieren würde, wären die Aktien damit noch unterbewertet. Nach der jüngsten Kursrally der Volkswagen-Stämme sei der Spread zu den Vorzügen deutlich gestiegen ? wegen der geringen Liquidität der Stämme. Die Vorzüge lieferten einen besseren Bewertungsmaßstab./ajx/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2021 / 17:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.