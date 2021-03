Share buy-back programme - week 12

The share buy-back programme runs from and including 4 February 2021 up to and including 30 July 2021. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 255 million under a share buy-back programme, see company announcement of 3 February 2021.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



127,300



598.64



76,446,928 22 March 2021 5,000 602.80 3,014,000 23 March 2021 5,000 605.52 3,027,600 24 March 2021 5,000 604.62 3,023,100 25 March 2021 4,000 603,71 2,414,840 26 March 2021 4,000 611.69 2,446,760 Total under the share buy-back programme



150,700



599.69



90,373,228

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

·311,300 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 1.1 % of the company’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO





Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 50 597 XCSE 20210322 9:00:58.878033 48 597 XCSE 20210322 9:00:58.986460 2 597 XCSE 20210322 9:01:01.301960 16 597 XCSE 20210322 9:01:10.607891 12 597 XCSE 20210322 9:01:20.632855 12 597 XCSE 20210322 9:01:20.632890 9 597 XCSE 20210322 9:01:30.554690 1 597 XCSE 20210322 9:01:50.591243 50 597 XCSE 20210322 9:02:03.714079 50 597 XCSE 20210322 9:03:02.761364 24 597 XCSE 20210322 9:03:03.015929 7 597 XCSE 20210322 9:03:10.631221 7 597 XCSE 20210322 9:03:20.561853 7 597 XCSE 20210322 9:03:30.645967 5 597 XCSE 20210322 9:03:40.638170 70 596 XCSE 20210322 9:03:41.638430 50 596 XCSE 20210322 9:03:41.638430 85 596 XCSE 20210322 9:03:41.638439 30 596 XCSE 20210322 9:03:41.688160 17 596 XCSE 20210322 9:03:41.723713 50 600 XCSE 20210322 9:15:44.130624 14 600 XCSE 20210322 9:15:44.130717 10 600 XCSE 20210322 9:15:44.130724 26 600 XCSE 20210322 9:15:44.130746 48 600 XCSE 20210322 9:15:44.178333 50 603 XCSE 20210322 10:29:31.887071 50 603 XCSE 20210322 10:29:31.896632 50 603 XCSE 20210322 10:29:31.904623 60 605 XCSE 20210322 10:37:16.397401 90 605 XCSE 20210322 10:37:16.397416 50 604 XCSE 20210322 10:54:07.438924 250 604 XCSE 20210322 10:54:07.438924 15 603 XCSE 20210322 10:59:15.535763 35 603 XCSE 20210322 11:00:00.992528 50 603 XCSE 20210322 11:27:20.258812 50 602 XCSE 20210322 11:36:41.981119 46 602 XCSE 20210322 11:36:41.981272 4 602 XCSE 20210322 11:36:41.981804 50 602 XCSE 20210322 11:39:02.059544 50 602 XCSE 20210322 11:49:09.060471 200 604 XCSE 20210322 12:13:18.118239 50 603 XCSE 20210322 12:39:49.739957 300 604 XCSE 20210322 12:40:45.005634 50 603 XCSE 20210322 13:39:14.447433 300 605 XCSE 20210322 14:21:15.864209 127 605 XCSE 20210322 14:35:20.418234 70 605 XCSE 20210322 14:35:20.418234 3 605 XCSE 20210322 14:35:20.418291 20 603 XCSE 20210322 15:03:37.214779 30 603 XCSE 20210322 15:09:09.221559 50 603 XCSE 20210322 15:13:55.402224 42 603 XCSE 20210322 15:16:09.452020 8 603 XCSE 20210322 15:16:09.452054 50 603 XCSE 20210322 15:28:09.100368 50 603 XCSE 20210322 15:32:09.131621 20 603 XCSE 20210322 15:32:09.131621 20 603 XCSE 20210322 15:36:09.164256 10 603 XCSE 20210322 15:36:09.168583 50 603 XCSE 20210322 15:40:09.194211 50 603 XCSE 20210322 15:46:09.244720 50 603 XCSE 20210322 15:49:09.265834 11 604 XCSE 20210322 15:55:20.449267 100 604 XCSE 20210322 15:55:20.449267 100 604 XCSE 20210322 15:55:20.449267 18 604 XCSE 20210322 15:55:20.449267 41 604 XCSE 20210322 15:55:20.449267 70 604 XCSE 20210322 15:55:20.449267 3 604 XCSE 20210322 15:55:20.449267 74 604 XCSE 20210322 15:55:20.449267 79 604 XCSE 20210322 15:55:20.469812 4 604 XCSE 20210322 15:55:20.471612 30 605 XCSE 20210322 15:55:29.150679 18 605 XCSE 20210322 15:55:29.150679 52 605 XCSE 20210322 15:55:29.150679 27 605 XCSE 20210322 15:55:29.150679 70 605 XCSE 20210322 15:55:29.150679 39 605 XCSE 20210322 15:55:29.150679 20 605 XCSE 20210322 15:55:29.150679 44 605 XCSE 20210322 15:55:29.150679 40 603 XCSE 20210322 16:04:09.247129 10 603 XCSE 20210322 16:10:10.909627 77 603 XCSE 20210322 16:10:10.909663 50 603 XCSE 20210322 16:10:10.926675 139 603 XCSE 20210322 16:10:10.926675 30 603 XCSE 20210322 16:10:10.927960 20 603 XCSE 20210322 16:12:09.451643 90 603 XCSE 20210322 16:12:09.451643 50 603 XCSE 20210322 16:12:56.125846 44 603 XCSE 20210322 16:12:56.146962 10 603 XCSE 20210322 16:17:18.853698 7 603 XCSE 20210322 16:17:18.853698 3 603 XCSE 20210322 16:17:18.853698 79 603 XCSE 20210322 16:17:18.853698 70 603 XCSE 20210322 16:17:18.853698 72 603 XCSE 20210322 16:17:18.853698 100 603 XCSE 20210322 16:25:05.105171 130 603 XCSE 20210322 16:29:09.587441 29 603 XCSE 20210322 16:32:09.607788 70 603 XCSE 20210323 9:05:06.453710 100 603 XCSE 20210323 9:05:06.453710 47 603 XCSE 20210323 9:05:08.287421 7 603 XCSE 20210323 9:05:08.676978 46 603 XCSE 20210323 9:05:08.680858 93 603 XCSE 20210323 9:05:08.686431 7 603 XCSE 20210323 9:05:15.411157 100 603 XCSE 20210323 9:05:17.808759 30 603 XCSE 20210323 9:05:25.824025 50 602 XCSE 20210323 9:06:27.266495 2 602 XCSE 20210323 9:36:21.318820 48 602 XCSE 20210323 9:36:21.318851 2 602 XCSE 20210323 9:37:27.759448 48 602 XCSE 20210323 9:38:33.499847 70 602 XCSE 20210323 9:38:33.499904 50 604 XCSE 20210323 10:08:50.505706 50 604 XCSE 20210323 10:08:50.523019 50 604 XCSE 20210323 10:13:30.536958 23 604 XCSE 20210323 10:13:30.553975 27 604 XCSE 20210323 10:19:14.273901 50 604 XCSE 20210323 10:19:14.291827 42 604 XCSE 20210323 10:24:03.772554 8 604 XCSE 20210323 10:24:03.772575 19 603 XCSE 20210323 11:02:02.831919 31 603 XCSE 20210323 11:02:02.848777 25 603 XCSE 20210323 11:02:02.848888 25 603 XCSE 20210323 11:02:02.852865 50 603 XCSE 20210323 11:27:19.772323 50 603 XCSE 20210323 11:27:19.772526 34 603 XCSE 20210323 11:27:19.790132 5 603 XCSE 20210323 11:27:19.792002 11 603 XCSE 20210323 11:27:19.793354 14 603 XCSE 20210323 11:27:19.822296 28 603 XCSE 20210323 11:27:20.982493 8 603 XCSE 20210323 11:35:56.381085 45 603 XCSE 20210323 11:35:58.286986 5 603 XCSE 20210323 11:35:58.287198 5 603 XCSE 20210323 11:37:02.853103 30 603 XCSE 20210323 11:37:58.199480 15 603 XCSE 20210323 11:57:21.112981 26 604 XCSE 20210323 12:15:05.558090 70 604 XCSE 20210323 12:15:05.558090 94 604 XCSE 20210323 12:15:05.558090 17 604 XCSE 20210323 12:15:05.558090 22 604 XCSE 20210323 12:17:33.785415 28 604 XCSE 20210323 12:17:33.785473 50 605 XCSE 20210323 12:49:15.696563 46 605 XCSE 20210323 12:49:15.746825 400 605 XCSE 20210323 12:49:15.862778 4 605 XCSE 20210323 12:49:15.862778 70 607 XCSE 20210323 13:48:37.699536 153 607 XCSE 20210323 13:48:37.699536 68 607 XCSE 20210323 13:48:43.183812 32 607 XCSE 20210323 13:48:43.183812 50 608 XCSE 20210323 14:58:45.143193 12 608 XCSE 20210323 14:58:45.143193 15 608 XCSE 20210323 14:59:24.806224 35 608 XCSE 20210323 15:00:05.432441 90 609 XCSE 20210323 15:01:48.471835 125 609 XCSE 20210323 15:01:48.471835 27 609 XCSE 20210323 15:01:48.471835 70 609 XCSE 20210323 15:01:48.471835 88 609 XCSE 20210323 15:01:48.471835 50 608 XCSE 20210323 15:04:52.659029 20 608 XCSE 20210323 15:04:52.659029 110 608 XCSE 20210323 15:04:52.659063 71 608 XCSE 20210323 15:04:52.659067 40 608 XCSE 20210323 15:04:52.659080 47 608 XCSE 20210323 15:04:52.676096 50 608 XCSE 20210323 15:04:52.676096 40 608 XCSE 20210323 15:23:24.737716 70 608 XCSE 20210323 15:23:24.737716 10 608 XCSE 20210323 15:23:24.737716 80 608 XCSE 20210323 15:23:24.737716 50 605 XCSE 20210323 16:04:46.582555 42 605 XCSE 20210323 16:33:02.114339 8 605 XCSE 20210323 16:33:02.131537 41 605 XCSE 20210323 16:33:02.131648 9 605 XCSE 20210323 16:35:29.957345 1200 606 XCSE 20210323 16:42:26.444130 50 606 XCSE 20210323 16:42:26.444130 70 604 XCSE 20210324 9:00:36.946440 17 604 XCSE 20210324 9:00:36.946440 51 604 XCSE 20210324 9:00:36.946440 162 604 XCSE 20210324 9:00:36.946468 70 604 XCSE 20210324 9:00:46.507274 3 604 XCSE 20210324 9:00:46.507274 3 604 XCSE 20210324 9:00:46.507274 47 604 XCSE 20210324 9:00:46.507274 77 604 XCSE 20210324 9:00:46.507307 50 603 XCSE 20210324 9:01:03.833458 70 603 XCSE 20210324 9:01:03.833498 5 603 XCSE 20210324 9:01:10.553380 45 603 XCSE 20210324 9:01:10.553409 30 603 XCSE 20210324 9:01:10.553413 97 603 XCSE 20210324 9:22:11.126953 3 603 XCSE 20210324 9:24:03.192926 17 602 XCSE 20210324 9:36:12.943245 83 602 XCSE 20210324 9:36:32.646683 100 601 XCSE 20210324 9:37:14.049726 200 601 XCSE 20210324 9:37:14.049748 200 604 XCSE 20210324 10:33:37.117091 72 603 XCSE 20210324 10:33:38.330844 28 603 XCSE 20210324 10:33:38.330868 69 602 XCSE 20210324 10:33:39.482733 3 604 XCSE 20210324 12:22:35.657100 16 604 XCSE 20210324 12:32:09.285771 281 604 XCSE 20210324 12:41:25.328250 950 605 XCSE 20210324 14:45:31.425004 50 605 XCSE 20210324 14:45:31.425004 500 605 XCSE 20210324 15:02:29.651311 100 606 XCSE 20210324 16:42:48.078742 1400 606 XCSE 20210324 16:42:48.078742 100 606 XCSE 20210324 16:42:55.814182 31 606 XCSE 20210324 16:42:55.814182 300 606 XCSE 20210325 10:01:54.645307 28 605 XCSE 20210325 10:23:02.903056 20 605 XCSE 20210325 10:29:06.212575 2 605 XCSE 20210325 10:30:06.362972 50 605 XCSE 20210325 10:43:03.782674 10 605 XCSE 20210325 11:13:09.652990 40 605 XCSE 20210325 11:35:34.222370 50 605 XCSE 20210325 11:35:34.222568 50 605 XCSE 20210325 11:35:34.222606 50 605 XCSE 20210325 11:35:34.222636 100 605 XCSE 20210325 12:23:30.486948 100 605 XCSE 20210325 12:23:30.487071 63 605 XCSE 20210325 12:23:30.487071 18 605 XCSE 20210325 12:23:30.487074 170 605 XCSE 20210325 12:23:30.487128 100 605 XCSE 20210325 12:24:15.314893 100 605 XCSE 20210325 12:24:15.314893 100 605 XCSE 20210325 12:30:25.536051 49 605 XCSE 20210325 12:30:25.553259 70 605 XCSE 20210325 16:16:01.466132 100 605 XCSE 20210325 16:16:03.728807 12 605 XCSE 20210325 16:16:03.728854 100 605 XCSE 20210325 16:16:03.728925 84 605 XCSE 20210325 16:16:03.749585 64 604 XCSE 20210325 12:15:16.135072 102 604 XCSE 20210325 12:15:39.965419 36 604 XCSE 20210325 12:15:39.965419 13 604 XCSE 20210325 12:31:07.722060 85 604 XCSE 20210325 12:31:07.722094 2 604 XCSE 20210325 12:46:54.734945 49 604 XCSE 20210325 12:51:29.649409 49 604 XCSE 20210325 12:51:29.669562 35 603 XCSE 20210325 12:31:59.461669 65 603 XCSE 20210325 12:31:59.461703 100 603 XCSE 20210325 12:32:35.286533 95 603 XCSE 20210325 12:32:35.286533 5 603 XCSE 20210325 12:40:03.108797 196 603 XCSE 20210325 16:13:39.268994 59 603 XCSE 20210325 16:13:39.268994 68 603 XCSE 20210325 16:13:39.268994 24 603 XCSE 20210325 16:13:39.268994 80 603 XCSE 20210325 16:13:39.268994 39 603 XCSE 20210325 16:13:39.268994 61 603 XCSE 20210325 16:13:39.268994 26 603 XCSE 20210325 16:13:39.289618 50 602 XCSE 20210325 13:41:31.630631 70 602 XCSE 20210325 13:41:31.630700 50 602 XCSE 20210325 13:41:31.647809 50 602 XCSE 20210325 13:41:31.647809 50 602 XCSE 20210325 13:41:31.647922 30 602 XCSE 20210325 13:41:31.647922 33 602 XCSE 20210325 15:54:53.814732 17 602 XCSE 20210325 15:54:53.814732 2 602 XCSE 20210325 15:54:53.814732 48 602 XCSE 20210325 15:54:53.814732 70 602 XCSE 20210325 15:54:53.814732 33 602 XCSE 20210325 15:54:53.814732 17 602 XCSE 20210325 15:54:53.814732 18 602 XCSE 20210325 15:54:53.814744 26 602 XCSE 20210325 15:54:53.835386 15 602 XCSE 20210325 15:56:16.524757 59 602 XCSE 20210325 16:07:01.687966 23 602 XCSE 20210325 16:07:01.687966 70 602 XCSE 20210325 16:07:01.688011 50 602 XCSE 20210325 16:12:31.597426 153 600 XCSE 20210325 13:54:54.923745 47 600 XCSE 20210325 13:54:54.923786 100 611 XCSE 20210326 9:13:42.805411 25 610 XCSE 20210326 9:14:24.994678 25 610 XCSE 20210326 9:14:31.505546 150 611 XCSE 20210326 9:35:33.602576 2 610 XCSE 20210326 9:40:50.327892 40 610 XCSE 20210326 9:49:27.664510 2 610 XCSE 20210326 9:56:17.647216 6 610 XCSE 20210326 9:57:06.118269 2 611 XCSE 20210326 12:26:47.716444 50 611 XCSE 20210326 12:33:29.986678 2 611 XCSE 20210326 12:37:41.591121 46 611 XCSE 20210326 12:38:12.889650 100 611 XCSE 20210326 13:14:54.797058 126 611 XCSE 20210326 13:14:54.797058 100 611 XCSE 20210326 13:21:30.037569 74 611 XCSE 20210326 13:34:15.995163 3 611 XCSE 20210326 13:48:46.944231 100 612 XCSE 20210326 14:06:43.187818 400 612 XCSE 20210326 14:06:43.187818 129 611 XCSE 20210326 14:18:29.445577 45 611 XCSE 20210326 14:19:10.324779 350 612 XCSE 20210326 14:39:03.128696 100 612 XCSE 20210326 15:30:23.949029 500 612 XCSE 20210326 15:30:23.949029 123 611 XCSE 20210326 15:44:24.026070 700 612 XCSE 20210326 16:23:11.959772 100 612 XCSE 20210326 16:23:11.959772 600 612 XCSE 20210326 16:32:43.020095

