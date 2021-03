Blue Lagoon startet Tests in neuen Gebieten auf seinem Dome Mountain Gold-Projekt

Trifft auf einen 11,7 Meter langen Abschnitt in der Forks-Struktur

29. März 2021, Vancouver, British Columbia – Blue Lagoon Resources Inc. (das „Unternehmen“) (CSE: BLLG; FWB: 7BL; OTCQB: BLAGF) freut sich, im Folgenden über die Fortschritte im Rahmen der Bohrungen im Goldprojekt Dome Mountain zu berichten. Das ganzjährig erreichbare Konzessionsgebiet ist nur 50 Autominuten von der Stadt Smithers in British Columbia entfernt und verfügt über eine umweltrechtliche Genehmigung nach dem Environmental Management Act (EMA) sowie eine Bergbaulizenz für die Förderung von bis zu 75.000 Tonnen jährlich.

Die erste Phase des für 2021 geplanten 20.000-Meter-Bohrprogramms des Unternehmens bei Dome Mountain ist jetzt abgeschlossen, wobei bisher insgesamt 7176,5 Meter gebohrt wurden. Die in dieser Phase gebohrten Löcher zielten auf Zonen innerhalb der Minenpacht und der Minenkonzession, die Teil der Liegenschaft Dome Mountain sind, und waren darauf ausgelegt, die Mineralisierung in der Tiefe sowie das östliche Ende der Boulder-Ader zu testen. Beide waren im Jahr 2020 erfolgreich: Bohrloch DM-20-139, das vertikal bis in eine Tiefe von 595,88 Metern gebohrt wurde, durchteufte die Boulder-Ader auf 338 Metern (die bisher tiefste) und stieß auf 3,13 Meter mit 17,69 g/t Au und 70,40 g/t Ag (einschließlich 0,65 Meter mit 48,4 g/t Au und 95 g/t Ag); und das Bohrloch DM-20-114, das 107 g/t Au und 278,5 g/t Ag auf 1,42 Metern durchteufte, einschließlich 165,3 g/t Au und 398 g/t Ag auf 0,71 Metern (siehe Pressemitteilung vom 7. Januar 2020).

Darüber hinaus gab das Unternehmen vor kurzem die Ergebnisse eines weiteren Bohrlochs am östlichen Ende der Boulder-Ader - DM-21-160 - bekannt, das einen beachtlichen, mächtigen Abschnitt von 88,0 bis 91,0 m durchschnitt, der 24,07 g/t Au und 127,92 g/t Ag auf 3,0 m aufwies. In diesem Abschnitt befanden sich drei 0,5-Meter-Abschnitte mit 34,5 g/t Au, 18,5 g/t Au und 67,1 g/t Au (die ebenfalls sichtbares Gold enthielten). Diese Abschnitte stellen die bisher am weitesten östlich gelegenen Abschnitte im Boulder-Adersystem dar.

Die Forks-Struktur

Die letzten drei Bohrlöcher der ersten Phase des Bohrprogramms 2021 zielten auf die mineralisierte Forks-Struktur ab, die ursprünglich im Jahr 1985 von Noranda erprobt wurde (Abbildung 1). Bohrloch DM-21-154 traf diese Forks-Struktur in einer Tiefe von 90 Metern. Der Abschnitt bestand aus 11,7 Metern geschertem und alteriertem Hornblende-Kristalltuff mit durchgehender Epidot-Chlorit-Alteration. In dieser Zone wurden mehrere mineralisierte und plane Quarzkarbonat-Adern durchschnitten, die 10 Prozent Pyrit, 1 Prozent Sphalerit und Spuren von Bleiglanz und Chalkopyrit enthalten. Bohrloch 154 traf diese Zone in einem hohen Winkel und die tatsächliche Mächtigkeit beträgt 11,7 Meter.